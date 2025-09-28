szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászverseny

3 órája

Horgászat, közösségépítés, vendégszeretet

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#szövetség#horgászegyesület#horgászverseny

A Balaton-térségi Horgászegyesületek Szövetsége idén első alkalommal rendezett vezetőségi horgászversenyt, amelynek a Pápai Húsos Horgász Egyesület adott otthont. A három tó partján 35 egyesület képviselői ültek le horgászbottal a kezükben, de a cél ezúttal nem csupán a halfogás volt, hanem a kapcsolatépítés és a közösség erősítése.

Haraszti Gábor

„A verseny talán kevésbé fontos, mint az, hogy jobban megismerjük egymást” – mondta Orbán Péter, a házigazda egyesület vezetője, aki szerint az ilyen találkozók hosszú távon is összekovácsolják a szövetséget. A horgászverseny mellett a gasztronómiai élmények is színesítették a napot, hiszen sok résztvevő először járt a Húsos-tavon, ahol bőséges vendéglátás várta őket.

Horgászverseny a Balaton-környéki egyesületek vezetőivel
A horgászversenyen sok hal került a szákokba
Fotó: Haraszti Gábor

A horgászverseny elsősorban a közösségépítésről szólt

Az eseményen jelen volt Balogh Tibor, a szövetség elnöke is, aki hangsúlyozta: a tavalyi szövetségi egyesülés után különösen fontos, hogy a vezetők tapasztalatot cseréljenek, közösen gondolkodjanak, és egymástól tanuljanak akár nehéz helyzetek – például halpusztulás vagy vízhiány – kezelésében is.
Természetesen eredmények is születtek: a Bokros-tavon a zirci Varga Zoltán és Pál Benedek közel 42 kilós fogással arattak győzelmet, a Hosszú-tavon a herendi Kaiser László és Palkovics Ramón majdnem 29 kilónyi hallal diadalmaskodott, míg a Sima-tavon a balatonszentgyörgyi Ivók László és Ivók Róbert közel 14 kilós teljesítménnyel nyert.

A Húsos-tó ideális helyszín volt a szövetség első vezetőségi versenyének
Fotó: Haraszti Gábor

A jó hangulatú, baráti verseny végén a szervezők reményüket fejezték ki, hogy a találkozó hagyománnyá válik, és minden évben más helyszínen erősíti tovább a balatoni horgászélet közösségét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu