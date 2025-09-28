Horgászat, közösségépítés, vendégszeretet

„A verseny talán kevésbé fontos, mint az, hogy jobban megismerjük egymást” – mondta Orbán Péter, a házigazda egyesület vezetője, aki szerint az ilyen találkozók hosszú távon is összekovácsolják a szövetséget. A horgászverseny mellett a gasztronómiai élmények is színesítették a napot, hiszen sok résztvevő először járt a Húsos-tavon, ahol bőséges vendéglátás várta őket.

A horgászversenyen sok hal került a szákokba

Fotó: Haraszti Gábor

A horgászverseny elsősorban a közösségépítésről szólt

Az eseményen jelen volt Balogh Tibor, a szövetség elnöke is, aki hangsúlyozta: a tavalyi szövetségi egyesülés után különösen fontos, hogy a vezetők tapasztalatot cseréljenek, közösen gondolkodjanak, és egymástól tanuljanak akár nehéz helyzetek – például halpusztulás vagy vízhiány – kezelésében is.

Természetesen eredmények is születtek: a Bokros-tavon a zirci Varga Zoltán és Pál Benedek közel 42 kilós fogással arattak győzelmet, a Hosszú-tavon a herendi Kaiser László és Palkovics Ramón majdnem 29 kilónyi hallal diadalmaskodott, míg a Sima-tavon a balatonszentgyörgyi Ivók László és Ivók Róbert közel 14 kilós teljesítménnyel nyert.

A Húsos-tó ideális helyszín volt a szövetség első vezetőségi versenyének

Fotó: Haraszti Gábor

A jó hangulatú, baráti verseny végén a szervezők reményüket fejezték ki, hogy a találkozó hagyománnyá válik, és minden évben más helyszínen erősíti tovább a balatoni horgászélet közösségét.