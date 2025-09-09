Volt veszprémi szakember segíti a visszatérésben a különleges nyilatkozatairól híres edzőt (videóval)

Horváth Ferenc vette át az Opus Tigáz Tatabánya irányítását, az NB III-as futballcsapatnál az a Mohl Dávid lett a segítője, aki nemrég Veszprémben dolgozott. Mohl az előző szezonban Imrik László másodedzője volt a királynék városában, a páros bronzéremig vezette a bakonyiakat, majd az évad végén távozott.

A magyar futballba két év után visszatérő Horváth Ferencet (jobbra) nevezték ki az NB III-as tatabányai futballcsapat vezetőedzőjének. Segítője, Mohl Dávid nemrég még Veszprémben dolgozott

Visszatérve a tatabányaiakhoz, Horváth Ferenc két év után vállal ismét munkát Magyarországon. Az egykori válogatott futballista korábban több NB I-es és NB II-es csapatot is irányított, az elmúlt időszakban pedig Cipruson dolgozott.

A szakember edzői karrierje során rengeteget szerepelt a médiában, különleges nyilatkozatait évek óta idézik, egy-egy mondata klasszikussá vált.

Nem sikerült Horváth Ferencék bemutatkozása

A Tatabánya bejelentette, hogy Horváth Ferenc segítője Mohl Dávid lett. Az új szakvezetés bemutatkozása nem sikerült jól, az első mérkőzésen kikapott a Tatabánya. A Bányász ráadásul hazai pályán szenvedett vereséget, 3-1-re kapott ki a Zsámbéktól.