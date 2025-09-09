1 órája
Volt veszprémi szakember segíti a visszatérésben a különleges nyilatkozatairól híres edzőt (videóval)
Az elmúlt napok egyik legérdekesebb hazai futballhíre a hazánkba visszatérő edző tatabányai szerepvállalása volt. Horváth Ferenc újra Magyarországon vállalt munkát, segítője az előző idényben még Veszprémben dolgozott.
Horváth Ferenc vette át az Opus Tigáz Tatabánya irányítását, az NB III-as futballcsapatnál az a Mohl Dávid lett a segítője, aki nemrég Veszprémben dolgozott. Mohl az előző szezonban Imrik László másodedzője volt a királynék városában, a páros bronzéremig vezette a bakonyiakat, majd az évad végén távozott.
Visszatérve a tatabányaiakhoz, Horváth Ferenc két év után vállal ismét munkát Magyarországon. Az egykori válogatott futballista korábban több NB I-es és NB II-es csapatot is irányított, az elmúlt időszakban pedig Cipruson dolgozott.
A szakember edzői karrierje során rengeteget szerepelt a médiában, különleges nyilatkozatait évek óta idézik, egy-egy mondata klasszikussá vált.
Nem sikerült Horváth Ferencék bemutatkozása
A Tatabánya bejelentette, hogy Horváth Ferenc segítője Mohl Dávid lett. Az új szakvezetés bemutatkozása nem sikerült jól, az első mérkőzésen kikapott a Tatabánya. A Bányász ráadásul hazai pályán szenvedett vereséget, 3-1-re kapott ki a Zsámbéktól.