Furcsa döntetlen Írországban: butaság volt, vagy a bíró a hibás?

Ünnepi hangulatban kezdődött a Írország–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező, amelyen a mieink a 15. percben már 2-0-ra vezettek. Elképesztő, fantasztikus rajtot produkáltunk, nehéz volt elképzelni, hogy a rakkolós, kemény, viszont futballozni már kevésbé tudó hazaiak visszajönnek a meccsbe.

Döntetlenre végződött az Írország–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező. A mieink már 2-0-ra is vezettek, de a házigazda jól hajrázott

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Sajnos visszajöttek, és ezért mi is sok mindent tettünk. A remekül lehozott első félidőt követően fontos lett volna, hogy a második játékrész elején ne kapjunk gólt, mert akkor az ellenfele ereje megsokszorozódik és még rengeteg idő van hátra.

Ha másuk nem, erejük volt az íreknek, akik a 49. percben szépítettük. Ez nagy hiba volt a részünkről, ha 15-20 perccel később jön a gól, talán nincs baj, a fordulás után jobban kellett volna figyelni a labdára, a fegyelemre, a maximális koncentráció fenntartására.

A következő nagy magyar baki három perccel később következett be, Sallai Roland piros lapot kapott. A második magyar gól szerzője dühből lépett oda ellenfelének.

Ezt követően egyből látszott, hogy bravúr lesz megúszni a meccset újabb kapott találat nélkül. A kapuja elé szoruló magyar válogatott hősiesen védekezett, de a ráadásban az írek ki tudtak egyenlíteni. Sajnos nem mondhatjuk, hogy érdemtelenül, mégis keserű a szánk íze. Ennek a döntetlennek szombaton, a meccs után egyetlen magyar sem tudott örülni, pedig az idegenben szerzett egy pont később akár értékes is lehet.

Az első félidőben ünnepi volt a hangulat a magyar válogatottnál

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

És akkor térjünk ki a bíró teljesítményére, a német játékvezetőt számos kritika érte, Marco Rossi szövetségi kapitány is megfedte őt a selejtezőt követő nyilatkozatában. Osmers stílusa kedvezett az íreknek, akik fizikai fölényüket így tudták kamatoztatni. A kiállításnál nem hibázott a bíró, de az első hazai gólnál minden bizonnyal szabálytalanság történt, és több más döntés is érzékenyen érintett minket.

A kritikák sok esetben teljesen jogosak a némettel szemben, ugyanakkor a három pontunk vélhetően Sallai kiállításán ment el. A piros lapos magyart Szoboszlai Dominik a meccs után a védelmébe vette, és Sallai joggal reklamálta, hogy korábban ellene szabálytalankodtak, de az igazság az, hogy nagy butaság volt a mozdulat. Minden játékos hibázik, ez benne van a labdarúgásban, azonban válogatott szinten nem követünk el megyei szintű futballra jellemző bakit, sem technikai, sem taktikai, sem mentális téren, ez alapvetés.