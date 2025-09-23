szeptember 23., kedd

Szeptember közepén rendezték meg a VIII. Péti Rapid Sakkversenyt, amely egyben Kurucsai István (1938–2022) emlékverseny is.

Izgalmas verseny Péten, pontegyenlőség az élen

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a rapid viadalt

Forrás: Péti MTE/Szabó Zoltán

A függetlenség napi ünnepség kísérőrendezvényeként a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban lebonyolított sakkesemény rendezője a Pétfürdő Sportjáért Közhasznú Alapítvány volt, a szervezői teendőket pedig Szabó Zoltán, a Péti MTE Sakk Szakosztály vezetője látta el.

A pétfürdői verseny a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) rapid szabályai szerint zajlott le. A 8 fordulós, svájci rendszerű, 10 perces játékidőkkel és 5 másodperces lépésenkénti bónuszidőkkel történő lebonyolítás különlegessége az volt, hogy a számok összeolvasva Pétfürdő irányítószámát eredményezték.

A megközelítőleg 5 órás versenyen 50 sakkozó indult. A lejátszott 196 játszma közül csupán 34 végződött döntetlennel. Pontegyenlőség esetén mezőnyérték-számítás döntött a végső sorrendről, a verseny történetében második alkalommal a bajnoki címről is.

A sakkversenynek 11 díjazottja volt. Legjobb amatőr játékos: Szabó Attila (Komárno) 4 pont. Legjobb ifjúsági játékos: Kiss Bence (Szabadgyalog SE) 4,5 pont. Legjobb női játékos: Kissné Simon Bernadett (Szabadgyalog SE) 5 pont. Legjobb szenior játékos: Zsigovics András (Széchenyi ESE Győr) 6 pont. III. helyezett: Forgács Attila (Balatonfüredi SC) 6 pont. II. helyezett: Major Róbert (Ezüst Huszár SE Veszprém) 6,5 pont. I. helyezett: Tóth Tibor (Határmenti SE Vasalja) 6,5 pont.

Mindannyian serleget és oklevelet kaptak, ezen felül az I-III. helyezettek pedig egy-egy érmet is. A 4 általános iskolás – Misi Barnabás (Lovasberény), Légrády Botond (Ezüst Huszár SE Veszprém), Szabó Dávid Illés (Pétfürdő) és Szabó Katinka (Pétfürdő) – a verseny győztesének közreműködésével „Kismester” különdíjban részesült.

A versenybírói feladatokat Czingler Sándor nemzetközi sakkversenybíró látta el, aki munkájának elismeréséül emléklapot vehetett át.

A sakkverseny alatt a résztvevők egy kiállítás keretében megismerhették Kurucsai István péti eredményeit, a Péti MTE legjelentősebb sakksikereit és Pétfürdő nagyközség értékeit.

Kurucsai István az 1970-es évektől 1994-ig volt a Péti MTE sakkozója. Nevéhez köthető a péti sakkiskola létrehozása és országos hírű pétfürdői sakktáborok megszervezése is. Tanítványai még a színvonalas külföldi sakkversenyeken is kiváló eredményeket értek el. Sportdiplomáciai sikerei közé tartozott, hogy nemzetközi mezőnnyel rangos sakkversenyeket bonyolítottak le Pétfürdőn, és az is, hogy 1986-ban a magyar női nyílt sakkbajnokságot Péten rendezték meg.

 

