Kertai Kyra aranyérmes lett!

Kertai Kyra a -70 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre, így karrierje során először állhatott az Atom Kupa dobogójának legfelső fokára. Testvére, Kertai Olivér a -90 kilogrammos kategóriában az előkelő 5. helyen zárt, ami szintén komoly teljesítmény a rendkívül erős mezőnyben. Az Ajkai Judo Club vezetője, Kertai Gábor elmondta, hogy a paksi verseny a felkészülési időszak fontos állomása volt.

Ajkai Judo Club: Kertai Kyra aranyérmet szerzett, míg Kertai Olivér az előkelő ötödik helyen zárt

Fotó: a klub

– A cél, hogy a magyar bajnokságra mindenki tökéletes formába és erőbe kerüljön. Az Atom Kupa jó visszajelzés arra, hogy hol tartunk, és min kell még javítanunk – fogalmazott Kertai Gábor.

Ajkai Judo Club: évről-évre jönnek az eredmények

Az ajkai klub 2020 óta a vármegye legeredményesebb judo egyesületeként működik, de a sikerhez vezető út nem könnyű. Bár régóta ígéret van rá, a klubnak továbbra sincs állandó edzőhelye, ezért jelenleg egy helyi iskola tornatermében készülnek a sportolók.

– Egy állandó bázissal sokkal könnyebb dolgunk lenne. Tudnánk emelni a taglétszámot, több fiatalt bevonzani a sportba, több edzést tartani, és még komolyabb versenyekre készülni – tette hozzá a klub vezetője.