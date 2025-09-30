9 perce
Kertai Kyra aranyérmes lett!
A hétvégén Pakson rendezték meg az Atom Kupát, amelyen közel 700 sportoló mérte össze tudását több nemzet képviseletében. Az erős mezőny ellenére az Ajkai Judo Club versenyzői kiváló teljesítményt nyújtottak, bizonyítva, hogy a felkészülés jó úton halad.
Kertai Kyra a -70 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre, így karrierje során először állhatott az Atom Kupa dobogójának legfelső fokára. Testvére, Kertai Olivér a -90 kilogrammos kategóriában az előkelő 5. helyen zárt, ami szintén komoly teljesítmény a rendkívül erős mezőnyben. Az Ajkai Judo Club vezetője, Kertai Gábor elmondta, hogy a paksi verseny a felkészülési időszak fontos állomása volt.
– A cél, hogy a magyar bajnokságra mindenki tökéletes formába és erőbe kerüljön. Az Atom Kupa jó visszajelzés arra, hogy hol tartunk, és min kell még javítanunk – fogalmazott Kertai Gábor.
Ajkai Judo Club: évről-évre jönnek az eredmények
Az ajkai klub 2020 óta a vármegye legeredményesebb judo egyesületeként működik, de a sikerhez vezető út nem könnyű. Bár régóta ígéret van rá, a klubnak továbbra sincs állandó edzőhelye, ezért jelenleg egy helyi iskola tornatermében készülnek a sportolók.
– Egy állandó bázissal sokkal könnyebb dolgunk lenne. Tudnánk emelni a taglétszámot, több fiatalt bevonzani a sportba, több edzést tartani, és még komolyabb versenyekre készülni – tette hozzá a klub vezetője.