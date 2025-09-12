szeptember 12., péntek

Mária névnap

A fővárosba utazik a Füred

1 órája

Kemény ütközetre számítanak a Balaton-partiak

Címkék#Balatonfüredi KSE#PLER-Budapest#kézilabda nb I#NB I

Nehéz idegenbeli csatára számíthat az NB I második fordulójában a Balatonfüredi KSE: a múlt héten az Európa-kupában továbbjutott kézilabdakör szeptember 13-án (szombat, 18 óra) annak a PLER-Budapest otthonában lép fel, amely az előző évadban rendre megszorongatta: a mieink „itt is, ott is” csak egy góllal nyertek.

A fürediek előző bajnokijukon egy góllal kaptak ki

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A BKSE a bajnoki rajton csak egy hajszálnyira volt a pontszerzéstől, ám az FTC-Green Collect elleni vereségük (35-36) dacára emelt fővel hagyhatta el a pályát. Mivel a nyári tesztmérkőzésekkel ellentétben gördülékenyek voltak az attakjaik, a döntetlenszagú csata második félidejében többször is támadtak a vezetésért, de végül nem tudták átlépni a saját árnyékukat.

Egy hét múlva sokkal jobban ment nekik a harmadik számú kontinentális sorozatban, ahol a török Beykoz Belediyesi SK ellenében kettős diadallal váltottak jegyet a legjobb 64 együttes közé (42-18, ill. 43-20). A második körbe jutott Deményi Xavérék csapatát bátran forgathatta Kis Ákos vezetőedző, hiszen a felek között óriási különbség alakult ki: a pályaválasztói jogáról lemondott isztambuliak súlytalannak mutatkoztak.

Ilyen dominanciára aligha számíthatnak a fürediek, tudniillik a fővárosiak nagyjából hasonló játékerőt képviselnek – még ha a tavasz végi tabella másról is árulkodott. Bóka Bendegúzék a legutóbbi kiírásban mindkét egymás elleni találkozójukat egy góllal nyerték meg, tehát most is nagyon fel kell készülniük, hogy begyűjtsék a két pontot. A rivális a nyitányon az OTP Bank-Pick Szeged otthonában kapott ki (44-32), ahol az első játékrész jelentős részében náluk volt az előny, aztán elkészültek az erejükkel. Ezúttal szó sincs arról, hogy az esélytelenek nyugalmával várnák a párharcot. A pestszentlőrincieknél a tavalyi mag együtt maradt, ráadásul több poszton is erősítettek. A soraikban Ocvirk Gregor az egyik kulcsember, a szlovén válogatott a Tisza-partján is tizenkétszer volt eredményes, az ő semlegesítése fontos lesz. A fürediek persze nyerni szeretnének, ahogy tették azt a két gárda nyári felkészülési mérkőzésén. Az a találkozó – amin a tópartiak kilenc góllal is vezettek – hétvégére nem szolgáltat támpontot, ám a vendégek tudják, jó játékkal lehet esélyük a sikerre.

 

