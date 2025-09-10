3 órája
Remekeltek az Ajkai Judo Club versenyzői Tatabányán
Nem találtak legyőzőre. Sikeresen szerepeltek az Ajkai Judo Club sportolói a Komárom-Esztergom vármegyében megrendezett Faragó Benjámin Emlékversenyen, ahol mintegy 260 versenyző lépett tatamira. Az ajkaiakat ezúttal Kertai Kyra és Kertai Olivér képviselte, és mindketten a dobogó legfelső fokán zártak.
A női -70 kilogrammos súlycsoportban Kertai Kyra aranyérmet szerzett, míg bátyja, Kertai Olivér a -90 kilogrammos kategóriában lett első, méghozzá imponáló teljesítménnyel. Olivér bravúros győzelmet aratott a magyar bajnok felett, aki ráadásul három kilogrammal nehezebb volt nála, így különösen értékesnek számít az elért siker.
Kertai Gábor, az egyesület vezetője lapunknak elmondta: a felkészüléshez képest is kiemelkedő eredmények születtek, különösen annak fényében, hogy a klubnak továbbra sincs állandó székhelye. Hozzátette, a nyári felkészülés során elsősorban az erőnlét fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, így most nem a technikai tudás dominált, hanem a fizikai fölény.
A Kertai testvérek számára azonban nincs megállás
Két hét múlva újabb megmérettetés vár rájuk, hiszen Pakson, az Atom Kupán bizonyíthatnak.