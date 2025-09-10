szeptember 10., szerda

Judo

1 órája

Remekeltek az Ajkai Judo Club versenyzői Tatabányán

Címkék#Ajka#judo#emlékverseny

Nem találtak legyőzőre. Sikeresen szerepeltek az Ajkai Judo Club sportolói a Komárom-Esztergom vármegyében megrendezett Faragó Benjámin Emlékversenyen, ahol mintegy 260 versenyző lépett tatamira. Az ajkaiakat ezúttal Kertai Kyra és Kertai Olivér képviselte, és mindketten a dobogó legfelső fokán zártak.

Balogh Dávid

A női -70 kilogrammos súlycsoportban Kertai Kyra aranyérmet szerzett, míg bátyja, Kertai Olivér a -90 kilogrammos kategóriában lett első, méghozzá imponáló teljesítménnyel. Olivér bravúros győzelmet aratott a magyar bajnok felett, aki ráadásul három kilogrammal nehezebb volt nála, így különösen értékesnek számít az elért siker.

Kertai Kyra, és Kertai Olivér is aranyérmes lett Tatabányán.
Kertai Kyra és Kertai Olivér is aranyérmes lett Tatabányán.
Fotó: Ajkai Judo Club

Kertai Gábor, az egyesület vezetője lapunknak elmondta: a felkészüléshez képest is kiemelkedő eredmények születtek, különösen annak fényében, hogy a klubnak továbbra sincs állandó székhelye. Hozzátette, a nyári felkészülés során elsősorban az erőnlét fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, így most nem a technikai tudás dominált, hanem a fizikai fölény.

A Kertai testvérek számára azonban nincs megállás

Két hét múlva újabb megmérettetés vár rájuk, hiszen Pakson, az Atom Kupán bizonyíthatnak. 

 

