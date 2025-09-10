Remekeltek az Ajkai Judo Club versenyzői Tatabányán

A női -70 kilogrammos súlycsoportban Kertai Kyra aranyérmet szerzett, míg bátyja, Kertai Olivér a -90 kilogrammos kategóriában lett első, méghozzá imponáló teljesítménnyel. Olivér bravúros győzelmet aratott a magyar bajnok felett, aki ráadásul három kilogrammal nehezebb volt nála, így különösen értékesnek számít az elért siker.

Kertai Kyra és Kertai Olivér is aranyérmes lett Tatabányán.

Fotó: Ajkai Judo Club

Kertai Gábor, az egyesület vezetője lapunknak elmondta: a felkészüléshez képest is kiemelkedő eredmények születtek, különösen annak fényében, hogy a klubnak továbbra sincs állandó székhelye. Hozzátette, a nyári felkészülés során elsősorban az erőnlét fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, így most nem a technikai tudás dominált, hanem a fizikai fölény.

A Kertai testvérek számára azonban nincs megállás

Két hét múlva újabb megmérettetés vár rájuk, hiszen Pakson, az Atom Kupán bizonyíthatnak.