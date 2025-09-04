szeptember 4., csütörtök

Eb-re készülnek

Két VEDAC-os a pétanque válogatottban

Muraközy Imre és Tóth Áron képviselheti a VEDAC-ot és hazánkat egy hónap múlva a Reménység Európa-bajnokságon.

Két VEDAC-os a pétanque válogatottban

Muraközy Imre és Tóth Áron képviselheti a VEDAC-ot és hazánkat egy hónap múlva a Reménység Európa-bajnokságon

A spanyolországi Benejúzar ad otthont 2025. október 2-5. között a Reménység Férfi és Női Európa-bajnokságnak, a kontinensviadalra a Magyar Pétanque Szövetség (MAPESZ) női- és férfi válogatottat is delegál.

A szövetség elnökségi ülés keretében határozott a válogatottak összetételéről, az elmúlt időszakban nyújtott teljesítménye alapján a férfi válogatottban két VEDAC-os versenyző, Muraközy Imre és Tóth Áron is helyet kapott Fehér Máté (Gyulai PC) és Németh Márton (Szomódi SE) mellett, Clerc Fabien Bernard edző vezetésével.

A női reménység válogatottba Fonyódi Léna (PVMSK), Papp Klára Anna (Gerecse PSC), Rózsa Bíborka (VHSE) és Wágner Kata Borbála (VHSE) került be, az edző és delegációvezető Kocsis-Simon Ágnes lesz.

A VEDAC versenyzői augusztusban válogatott edzőtáborban készültek korosztályuk idei évi legrangosabb versenyére, valamint szeptemberben felnőtt országos bajnokságokon is megméretik magukat a kontinenstorna előtt.

