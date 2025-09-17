szeptember 17., szerda

Kézilabda Eb: egy győzelem, egy vereség

Címkék#Eb#Magyarország#házigazda#kézilabda eb

Hét év szünet után ismét megrendezésre kerül a női rendőr kézilabda Európa-bajnokság, amelynek ezúttal Balatonfüred ad otthont. A VI. kontinensviadalon hét ország csapatai mérik össze erejüket, köztük a házigazda Magyarország együttese is. A kézilabda Eb-n a magyar csapat mérlege két forduló után egy győzelem, és egy vereség.

A magyar válogatott remek rajttal kezdett: az első fordulóban szoros küzdelemben 20–17-re legyőzte Ausztria csapatát, így bizakodva várhatta a második mérkőzést. Ott azonban jóval nehezebb feladat várt a hazaiakra, hiszen Norvégia gárdájával kerültek szembe a kézilabda Eb-n.

Kézilabda: A magyar rendőrválogatott nem bírt Norvégiával
Fotó: Fülöp Ildikó

Az északi csapat már az első félidőben megmutatta erejét: szervezett, gyors játékukkal és pontos befejezéseikkel nyolcgólos előnyt építettek ki (8–18). A szünet után a magyar játékosok igyekeztek kapaszkodni, de a norvég fölény kitartott, így végül 23–29-es vereséget szenvedett a házigazda alakulat.

A magyar válogatott a tornát megelőzően 22 napot készült együtt. A keret minden tagja igazolt kézilabdázó, akik a hazai bajnokság második, harmadik és negyedik vonalában szerepelnek.

Kézilabda Eb: hét ország vesz részt a tornán

A tornán résztvevő országok: Magyarország, Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Norvégia, Szlovákia.

 

