Kézilabda NB I/B: felemás eredmények

Kézilabda, NB I/B, 3. forduló, eredmények:

Kézilabda NB I/B: hazai pályán nyert a VHA

Fotó: Handballveszprem.hu/Wolf Attila

Veszprém Handball Academy U21–PLER-Budapest U21 31-23 (16-11)

Veszprém, 100 néző. V.: Haskó, Natkai.

Veszprém: Győri 2, Várady-Szabó (kapusok), Iváncsik 3, Szabó 2, Szökrényes, Edwards 3, Pintér 4, Dopjera 2, Apró 6 (1), Birnbauer 1, Kőrösi 2, Fenyő 2, Szabadi 1, Tóth, Kardos 1, Juhász-Tóth 2. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/6.

A Veszprém Handball Academy U21 remekül kezdte a találkozót a PLER fiataljai ellen, az ötödik percben már három góllal vezettek a hazaiak. Bár a fővárosiak rövid időre felzárkóztak, a szünetre ismét ellépett a veszprémi gárda (16-11). A fordulás után sem változott a játék képe, az akadémisták végig kézben tartották az összecsapást, és végül 8 góllal bizonyultak jobbnak ellenfelüknél.

Kézilabda: a VKKFT kikapott

Dabas KC–Veszprémi Kézilabda KFT 40-30 (21-16)

Dabas, 150 néző. V.: Fibec, Győr.

Veszprém: Dobos, Kovács K. (kapusok), Kovács G. 2, Urbán, Horváth 6 (1), Csörnyei, Vágner 2, Kreisz, Fercsik 8, Holczer 1, Szabadi 1, Majczán 1, Ambrus 2, Bódi, Gáncs-Pető 2, Tóth 3. Edző: Éles József.

Kiállítások: 12, ill. 18 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1.

A Veszprém Kézilabda Kft. számára jóval nehezebben alakult a forduló. A Dabas már a mérkőzés elején diktálta a tempót, a 9. percben pedig már öt találattal vezetett. A veszprémiek próbálkoztak ugyan, de érdemben nem tudták megközelíteni a hazaiakat, így a félidőben 21-16 állt az eredményjelzőn. A második játékrészben sem változott a játék képe, a dabasiak könnyedén otthon tartották a két bajnoki pontot, és végül tíz góllal nyertek.