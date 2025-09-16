Közel három évtizede töretlen a Somló-csúcsfutás népszerűsége (+ videó)

A 2.9 kilométeres rövid táv 10 órakor indult a Somló Kapuja látogatóközponttól. A versenyen 69 futó állt rajthoz, 38 nő és 31 férfi. Ezen indult az ajkai ismert tájfutó, Ládi János, akitől megtudtuk, hogy már 22 alkalommal vett részt a versenyen, és tizennyolcszor nyert. Az idén a 60 éven felülieknél 25.07 időeredménnyel második helyezést ért el.

Fotó: Tisler Anna



A 6 kilométeres hosszú távon a 40 év alatti férfiaknál Major Dániel, Végh Tamás és Berec Bendegúz lett a sorrend az élen, a nőknél Kaszás Szilvia, Gál Sára és Katona Éva. A 40 éven felüli férfiaknál Berec Lajos, Göcsei Tamás és Szakacs Zoltán, a nőknél Gálné Józsa Bernadett, Szigetfy Ildikó és Bakos Éva ért leghamarabb célba.

ez lesz a kód:



A 2.9 kilométeres rövid távon a 14 év alatti fiúknál Major Péter, Tóth Hunor és Szekér Levente, a lányoknál Illés Szonja, Kovács Boglárka valamint Dolfinger Viola bizonyult a legjobbnak. A 14-18 év közötti lányoknál Molnár Fanni lett a legeredményesebb. A 19-40 év közötti versenyzőknél Horváth Dávid, Schneider Roland, Holló Adrián, valamint Pappné Kiss Erika, Bognárné Gyenge Szabina, Homályos Cintia sorrend alakult ki az élen. A 40-60 év közötti férfiaknál Grónai Sándor, Hartmann László és Kőrösi Kornél, a nőknél Kósa Szilvia, Szigeti Ildikó, Fülöpne Jenei Annamária tette meg legkevesebb idő alatt a távot. A 60 éven felülieknél Csekő Zoltán, Ládi János, Buruca István valamint Kővári Ursula és Gombkötő Zsuzsa végzett az élen.

Ládi János 22. alkalommal indult a rendezvényen és ezúttal is szép eredményt ért el

Fotó: Tisler Anna



Jákli Pétertől, az ajkai Sportváros Nonprofit Kft sportszervezőjétől megtudtuk, hogy az elsó Somló-csúcsfutást 1998-ban tartották, akkor Bódai Ibolya volt a sportcentrum vezetője, a szervező pedig Király Csaba és csapata. Akkor 23 futó állt rajthoz. A legnépesebb létszám 180 fő körül volt.

Remek volt a hangulat a megmérettetésen

Fotó: Tisler Anna



Minden benevező pólót, a célba érkezők befutóérmet kaptak. A helyezettek jutalma egy üveg somló bor is volt.