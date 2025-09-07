Kupacsatából lett edzőmeccs

Az NB I múlt heti nyitányán egy gólos vereséget szenvedett tópartiak számítottak a párharc esélyesének, ám arra talán ők sem gondoltak, hogy ilyen könnyű dolguk lesz a „hazaiakkal” szemben.

Azért az árulkodó jel volt, hogy a török bajnokság legutóbbi bronzérmese az ottani pontvadászat első körében tíz góllal kapott ki az újonctól, és mert az anyagi nehézségeik miatt a holt idényben alaposan meggyengültek: 15 és 45 éves játékos is volt a hazánkba utazott keretükben. A küldöttségükben nem volt mindenki ilyen szerencsés, a hatóságok ugyanis az isztambuli repülőtéren több vezetőjüket is „fülön csípték” pénzügyi visszaélések miatt. Hornyákéknak negyedóra sem kellett, hogy le-, vagyis feltartóztassák a riválisukat (13. p.: 1-11). Füstös hetven százalékkal védett, igaz, a gárdák között óriási volt a sebesség-, s ebből fakadóan az osztálykülönbség (28. p.: 6-20). A szerény képességű törökök a második félidőben felbátorodtak: próbálkoztak is a hét a hat elleni játékkal – kevés sikerrel –, de mivel a csapatát forgató Kis-edző ekkor már főként a fiatal tehetségeiknek adott lehetőséget, előbb némiképp mégis felzárkóztak (40. p: 12-27), aztán az összképbe belefért hibákat felváltották a remek megoldások, Jánosiék pedig szebbnél-szebb találatokkal örvendeztették meg a híveiket (49. p: 14-34). Végül a BKSE valamennyi mezőnyjátékosa szerzett gólt. A visszavágóra szeptember hetedikén (vasárnap, 18 óra) kerül sor, de annak a találkozónak már nincs különösebb tétje: a fürediek továbbjutónak érezhetik magukat.

Beykoz Belediyesi SK–Balatonfüredi KSE 18-42 (7-22)

Balatonfüred, 300 néző. Vezette: Genc Gujupi, Getoar Gujupi (koszovóiak).

Balatonfüred: FÜSTÖS – Hornyák 4 (1), Rozman 4, Vasilev 2, Sretenovic 1, Varga M. 1, Bóka 1. Csere: ERDEI (kapus), NÉMETH B. 5, Tóth N. 2., JÁNOSI 5, Fekete 2, Simotics 3, Urbán-Patocskai 3 (1), Garajszki 3, SZABÓ L. 6. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Tayfur 4, Dogan és Önel 3-3.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/0, ill. 2/2.

Kis Ákos: Jól álltunk a mérkőzéshez, mivel a fiataljaink éltek a nekik szánt szerepekkel, a céljaink teljesültek.