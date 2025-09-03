szeptember 3., szerda

Kézilabda

Visszavonul a volt veszprémi játékos, aki a magyar válogatott történetének talán legértékesebb gólját lőtte (videó)

Címkék#Lékai Máté#játék#MKSZ#Bajnokok Ligája#kézilabda

Bejelentette válogatott visszavonulását az a kézilabdázó, aki nyolc éven át szerepelt a Veszprém színeiben. Lékai Máté közel kétszázszor húzhatta magára a magyar válogatott mezét.

Horváth Gábor

Visszavonul a válogatottságtól Lékai Máté, a Ferencváros kézilabdacsapatának irányítója. A hírt a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) közölte, kiemelve: ő „az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének, emellett világbajnoki 5. helyezett is.”

Lékai Máté bejelentette, hogy befejezi válogatott pályafutását. A klasszis irányító közel kétszáz alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Érdemes kiemelni az olimpiai negyedik helyezést. A 2012-es londoni ötkarikás játékokon a mieink hatalmas csatában fektették két vállra Izlandot a negyeddöntőben. A meccs igazi csodát hozott, néhány másodperccel a vége előtt, egy gólos izlandi vezetésnél a veszprémi Fazekas Nándor hetest védett, a kipattanó után pedig Lékai Máté fejezte be az akciót. Ezzel az utolsó pillanatban döntetlenre mentettük a találkozót, amelyet hosszabbításban megnyertünk. Mivel olimpián a negyedik helyezés a legjobb, amit eddig elért a magyar férfi kézilabda-válogatott, így kijelenthetjük, hogy Lékai gólja a nemzeti együttes történetének egyik legértékesebb találata volt.

Lékai Máté 16 éven át szerepelt a magyar válogatott, ezalatt 198 mérkőzésen lépett pályára és közel 600 gólt szerzett.

– Fontos döntést hoztam meg, úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége. Köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak, edzőimnek, és mindenkinek, aki támogatta és segítette az utamat. Külön köszönet azoknak a szurkolóknak, akik mindig mellettem álltak, még a legnehezebb pillanatokban is. A válogatott pályafutásom véget ér, de a kézilabda iránti szeretetem és tiszteletem örökké megmarad – fogalmazott a közleményben Lékai Máté.

Lékai Máté: nyolc év Veszprémben

Lékai Máté 2014 és 2022 között erősítette a veszprémi csapatot, amellyel négyszer nyert magyar bajnoki címet, illetve hat kupasikert ünnepelhetett. A bakonyiakkal három alkalommal is Bajnokok Ligája döntőbe jutott, egyszer pedig bronzérmes lett a sorozatban. Igazi vezér volt a pályán, a szurkolók is nagyon kedvelték játékát és személyiségét egyaránt.

A 37 éves irányító Budapesten született és a PLER-ben kezdte profi pályafutását. Később szerepelt Szegeden és a szlovén Celjében. Jelenleg a Ferencváros kézilabdázója.

 

