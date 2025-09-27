szeptember 27., szombat

Kézilabda

1 órája

Maguknak is bizonyítanának a fürediek

Címkék#Balatonfüredi KSE#HE-DO B. Braun Gyöngyös#feladat#NB I#kézilabda

Egyértelmű céllal, pontokért utazik el a Balatonfüredi KSE a HE-DO B. Braun Gyöngyöshöz, ahol szeptember 27-én (szombat, 18 óra) sem mehet biztosra, mert a „kétarcú” ellenfele főként az otthonában veszélyes.

Király Ferenc
Németh Balázsék legutóbb nem tudták kicsikarni a győzelmet

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A tópartiak az előző fordulóban azon voltak, hogy kiharcolják az évadbeli első hazai sikerüket, ám noha a Budai Farkasok-Révnek mások a céljai a kézilabda NB I-ben, a mieink nem bírtak velük: csak egy pontot tudtak idehaza tartani. Az esélyesebb fürediek már az első félidőben hullámzóan teljesítettek, mert hiába húztak el, az újonc rendre felzárkózott, mi több, a fordulás után előbb kiegyenlített, majd vezetéshez is jutott. Urbán-Patocskaiék végül nem tudták megoldani a feladatot: a drámai végjátékban hétméterest és nagy helyzetet is kihagytak, a harcos rivális pedig az utolsó pillanatban egalizálta az állást.

A jelenleg hatodik helyen álló BKSE-nek az előző szezonban is meggyűlt a baja a gyöngyösiekkel. Idegenben tíz perccel a lefújás előtt öt góllal vezettek, ám az eredmény után futott másik oldal a hajrában döntetlenre mentette a csatát. A magyar tenger partján, tavasszal még rosszabb forgatókönyv íródott, a hazaiak újra győzelmet engedtek ki a kezükből, a végén a két pontért támadtak, de a rivális a végén maga javára billentette a mérleg nyelvét. A gyöngyösiek most tízedikek: kikaptak az OTP Bank-Pick Szegedtől és a MOL-Tatabányától, míg legutóbb megverték a Szigetszentmiklósi KSK-t.

Az előző párharc megmutatta, hogy Kis Ákos vezetőedzőnek van még mit javítani az övéi játékán. Ezúttal sem lesz könnyű dolguk, hiszen a vetélytárs a saját pályáján kifejezetten jól kézilabdázik, ha elkapja a fonalat, bárki dolgát meg tudja nehezíteni. Az előttünk álló hatvan perc tehát nem tartozik a kötelező győzelmek kategóriájába, ehelyett inkább egy szoros összecsapásra van kilátás, ahol nem lesz könnyű felőrölni a hazaiak ellenállását. A fürediek hétvégén csalódottak voltak, hogy nem nyertek a Farkasok ellen, ezt a hiányérzetet leküzdve minél hamarabb bizonyítanának maguknak. Úgy, hogy visszatérnek a pályára és diadalittasan térnek haza.

 

