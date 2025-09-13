szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Foci

59 perce

Szarvaskend–Fradi: elkezdődött a várva várt kupameccs

Címkék#Magyar Kupa#játékos#kupameccs

Veol.hu

Óriási érdeklődés övezi a Magyar Kupa 3. fordulóját, ahol a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend a címvédő Ferencvárost fogadja. A kis vasi falu számára ez a találkozó pályafutásuk legnagyobb mérkőzését jelenti, a játékosok életre szóló élményként tekintenek a mai napra.

Óriási érdeklődés övezi a Magyar Kupa 3. fordulóját
Óriási érdeklődés övezi a Magyar Kupa 3. fordulóját
Fotó: vaol.hu

Kövesd élőben a Magyar Kupa-mérkőzést!

A találkozóról a vaol.hu élőben, percről percre tudósít fotókkal és videókkal: Szarvaskend–Fradi percről percre a helyszínről »

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu