Szarvaskend–Fradi: elkezdődött a várva várt kupameccs
Óriási érdeklődés övezi a Magyar Kupa 3. fordulóját, ahol a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend a címvédő Ferencvárost fogadja. A kis vasi falu számára ez a találkozó pályafutásuk legnagyobb mérkőzését jelenti, a játékosok életre szóló élményként tekintenek a mai napra.
Kövesd élőben a Magyar Kupa-mérkőzést!
A találkozóról a vaol.hu élőben, percről percre tudósít fotókkal és videókkal: Szarvaskend–Fradi percről percre a helyszínről »
