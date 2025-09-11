szeptember 11., csütörtök

Ronaldo, a meglepetés

Több mint egy évtized után élőben látni a magyar labdarúgó-válogatottat igazi különleges élmény. A Puskás Aréna, a fanatikus szurkolótábor és a feszültséggel teli hangulat mind hozzájárul ahhoz, hogy a futball ne csupán játék, hanem szertartás legyen.

Haraszti Gábor

Bár a magyar labdarúgó-válogatott második selejtezőjének eredménye nem a remélt győzelmet hozta, az élmény értékét ez nem csökkenti. A himnusz és a „Nélküled” egyszerre mozgatott meg több mint 60 ezer embert, a közösségi élmény erejét semmilyen eredmény nem képes felülírni.

Magyar labdarúgó-válogatott - Egygólos vereség a portugáloktól
A magyar labdarúgó-válogatott szurkolói ezúttal is kitettek magukért
Fotó: Fülöp Ildikó

A magyar labdarúgó-válogatott közel állt a bravúrhoz

Különleges momentuma volt az este annak, ahogy Cristiano Ronaldo – akit sokan, köztük én is – az arrogancia és az önérdek szimbólumaként látnak, ezúttal egészen másként viselkedett, mint amit a televízióban látunk. Megtapsolta a magyar közönséget a bemelegítés során, pacsizott a bekísérő gyerekekkel, és elsőként nyújtott segítséget a megsérült hazai játékosnak. Ezek az apró gesztusok emlékeztetnek minket, hogy a futball nem csupán a gólokról szól, hanem a tiszteletről és az emberi gesztusokról is. A büntető és a három pont ugyan Ronaldo csapata javára dőlt el, de mindenki számára, aki ott volt, az este élménye a futball szeretetének ünnepe marad.

Cristiano Ronaldo (jobbra) ezúttal végig sportszerűen futballozott
Forrás: Cristiano Ronaldo - Facebook

 

