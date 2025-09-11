Ronaldo, a meglepetés

Bár a magyar labdarúgó-válogatott második selejtezőjének eredménye nem a remélt győzelmet hozta, az élmény értékét ez nem csökkenti. A himnusz és a „Nélküled” egyszerre mozgatott meg több mint 60 ezer embert, a közösségi élmény erejét semmilyen eredmény nem képes felülírni.

A magyar labdarúgó-válogatott szurkolói ezúttal is kitettek magukért

Fotó: Fülöp Ildikó

A magyar labdarúgó-válogatott közel állt a bravúrhoz

Különleges momentuma volt az este annak, ahogy Cristiano Ronaldo – akit sokan, köztük én is – az arrogancia és az önérdek szimbólumaként látnak, ezúttal egészen másként viselkedett, mint amit a televízióban látunk. Megtapsolta a magyar közönséget a bemelegítés során, pacsizott a bekísérő gyerekekkel, és elsőként nyújtott segítséget a megsérült hazai játékosnak. Ezek az apró gesztusok emlékeztetnek minket, hogy a futball nem csupán a gólokról szól, hanem a tiszteletről és az emberi gesztusokról is. A büntető és a három pont ugyan Ronaldo csapata javára dőlt el, de mindenki számára, aki ott volt, az este élménye a futball szeretetének ünnepe marad.