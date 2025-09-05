Meglepetésre csak egy játékos került be a csapatba a címvédő Veszprémből

szeptember 5., péntek

Sergio Mullor szövetségi kapitány kijelölte az Európa-bajnoki pótselejtezőn szereplő keretet. A magyar válogatott Románia ellen lép pályára.

Horváth Gábor

A futsal Európa-bajnokságon való szereplés a tét: a magyar válogatott Románia ellen vív pótselejtezőt, a mieink szeptember 18-án hazai pályán, szeptember 24-én idegenben lépnek pályára.

Kihirdette keretét Sergio Mullor szövetségi kapitány, a magyar válogatott Románia ellen lép pályára a futsal Európa-bajnokság pótselejtezőjén.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt/archív

Sergio Mullor szövetségi kapitány kijelölte a keretet, amelynek tagjai szeptember 14-én találkoznak. Érdekesség, hogy a bajnoki címvédő Veszprémet mindössze egy játékos képviseli a nemzeti csapatban, Hadházi Sándor kapott meghívót.

Mint ismeretes, a veterán klasszis Dróth Zoltánt mellőzi a szakvezetés, viszont érdekes, hogy a többi korábbi bakonyi válogatott játékos sincs a keretben.

A magyar válogatott kerete

Kapusok

  • Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza)
  • Kinics Bálint (Újpest FC)
  • Faragó Ádám (DEAC)
    Mezőnyjátékosok
  • Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal)
  • Büki Baltazár Géza (Aramis SE)
  • Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)
  • Hadházi Sándor Máté (Veszprém Futsal)
  • Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha)
  • Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)
  • Pál Patrik (Újpest FC)
  • Rafinha (Á Stúdió Nyíregyháza)
  • Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
  • Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)
  • Suscsák Máté János (Újpest FC)
  • Szabó Lajos Mátyás (MVFC Berettyóújfalu)
  • Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)
  • Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)

 

