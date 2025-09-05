1 órája
Meglepetésre csak egy játékos került be a csapatba a címvédő Veszprémből
Sergio Mullor szövetségi kapitány kijelölte az Európa-bajnoki pótselejtezőn szereplő keretet. A magyar válogatott Románia ellen lép pályára.
A futsal Európa-bajnokságon való szereplés a tét: a magyar válogatott Románia ellen vív pótselejtezőt, a mieink szeptember 18-án hazai pályán, szeptember 24-én idegenben lépnek pályára.
Sergio Mullor szövetségi kapitány kijelölte a keretet, amelynek tagjai szeptember 14-én találkoznak. Érdekesség, hogy a bajnoki címvédő Veszprémet mindössze egy játékos képviseli a nemzeti csapatban, Hadházi Sándor kapott meghívót.
Mint ismeretes, a veterán klasszis Dróth Zoltánt mellőzi a szakvezetés, viszont érdekes, hogy a többi korábbi bakonyi válogatott játékos sincs a keretben.
A magyar válogatott kerete
Kapusok
- Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza)
- Kinics Bálint (Újpest FC)
- Faragó Ádám (DEAC)
Mezőnyjátékosok
- Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal)
- Büki Baltazár Géza (Aramis SE)
- Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)
- Hadházi Sándor Máté (Veszprém Futsal)
- Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha)
- Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)
- Pál Patrik (Újpest FC)
- Rafinha (Á Stúdió Nyíregyháza)
- Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
- Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)
- Suscsák Máté János (Újpest FC)
- Szabó Lajos Mátyás (MVFC Berettyóújfalu)
- Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)
- Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)