Élőben a Magyarország–Portugália meccs: megizzasztják Szoboszlaiék Ronaldóékat?

Magyarország–Portugália összecsapással folytatódik a világbajnoki selejtezősorozat. Az első fordulóban a mieink érdekes körülmények között játszottak döntetlent Írországban, Portugália kitömte Örményországot, 5-0-ra nyert vendégként.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo is pályára lép a Puskás Arénában rendezendő vb-selejtezőn. A Magyarország–Portugália meccsen nem a mieink az esélyesek

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Egy ország várja a Magyarország–Portugália mérkőzést

Kedd este ismét futballünnep vár a szurkolókra a Puskás Arénában, ahol telt ház előtt lép pályára a magyar válogatott Portugália ellen a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában. A mérkőzés különös izgalmat tartogat, hiszen a mieink a nyitófordulóban értékes döntetlent játszottak Írországban (Írország–Magyarország 2-2), most pedig a csoport egyik legnagyobb esélyese érkezik Budapestre. A találkozót megelőzően a legnagyobb figyelem a kapuskérdés körül alakult ki: a válogatott első számú hálóőre, Dibusz Dénes sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot, így Marco Rossi szövetségi kapitány a Blackburn Roversben légióskodó Tóth Balázsnak szavazott bizalmat. A 28 éves kapusnak mindössze egy válogatott meccs van a háta mögött, most azonban rögtön egy igazi tűzkeresztségben, Cristiano Ronaldóval és a portugál sztárcsapattal szemben kell helytállnia.

Cristiano Ronaldo is a pályán

A portugál válogatott legendás csapatkapitánya Budapesten is pályára lép, és a statisztikák alapján mindig szívesen talál be a magyar kapuba: eddig nyolc gólt szerzett ellenünk, több alkalommal is duplázni tudott. A vendégek trénere, Roberto Martinez elismerte, különösen nehéz feladat teltház előtt játszani Magyarországon, hiszen a Puskás Aréna hangulata minden ellenfél számára komoly kihívást jelent. A hazai szurkolók is nagy várakozással készülnek, a jegyek gyorsan elkeltek, és minden bizonnyal fantasztikus atmoszféra fogadja majd a csapatokat.

Portugál fölény várható

A szakértők és a szurkolók többsége portugál fölényt vár, ám a magyar válogatott az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes bravúrra a legnagyobb riválisok ellen is. Rossi együttese szervezett játékkal, gyors kontrákkal és a hazai pálya előnyét kihasználva szeretne pontot, pontokat szerezni. A kulcs a fegyelmezett védekezés lehet, hiszen a portugál támadósor a világ egyik legerősebbje, ugyanakkor egy-egy villanással a magyar támadók is meglephetik a vendégek védelmét.