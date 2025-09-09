13 perce
Élőben a Magyarország–Portugália meccs: megizzasztják Szoboszlaiék Ronaldóékat?
Futballünnep a Puskás Arénában. Percről percre közvetítünk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről. Szoboszlai Dominikéknak a sztároktól hemzsegő vendégcsapattal kell felvenniük a versenyt, nem lesz könnyű dolguk Cristiano Ronaldóék ellen, ugyanakkor a telt házas aréna hangulata sokat lökhet a mienk teljesítmény.
Magyarország–Portugália összecsapással folytatódik a világbajnoki selejtezősorozat. Az első fordulóban a mieink érdekes körülmények között játszottak döntetlent Írországban, Portugália kitömte Örményországot, 5-0-ra nyert vendégként.
Egy ország várja a Magyarország–Portugália mérkőzést
Kedd este ismét futballünnep vár a szurkolókra a Puskás Arénában, ahol telt ház előtt lép pályára a magyar válogatott Portugália ellen a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában. A mérkőzés különös izgalmat tartogat, hiszen a mieink a nyitófordulóban értékes döntetlent játszottak Írországban (Írország–Magyarország 2-2), most pedig a csoport egyik legnagyobb esélyese érkezik Budapestre. A találkozót megelőzően a legnagyobb figyelem a kapuskérdés körül alakult ki: a válogatott első számú hálóőre, Dibusz Dénes sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot, így Marco Rossi szövetségi kapitány a Blackburn Roversben légióskodó Tóth Balázsnak szavazott bizalmat. A 28 éves kapusnak mindössze egy válogatott meccs van a háta mögött, most azonban rögtön egy igazi tűzkeresztségben, Cristiano Ronaldóval és a portugál sztárcsapattal szemben kell helytállnia.
Cristiano Ronaldo is a pályán
A portugál válogatott legendás csapatkapitánya Budapesten is pályára lép, és a statisztikák alapján mindig szívesen talál be a magyar kapuba: eddig nyolc gólt szerzett ellenünk, több alkalommal is duplázni tudott. A vendégek trénere, Roberto Martinez elismerte, különösen nehéz feladat teltház előtt játszani Magyarországon, hiszen a Puskás Aréna hangulata minden ellenfél számára komoly kihívást jelent. A hazai szurkolók is nagy várakozással készülnek, a jegyek gyorsan elkeltek, és minden bizonnyal fantasztikus atmoszféra fogadja majd a csapatokat.
Portugál fölény várható
A szakértők és a szurkolók többsége portugál fölényt vár, ám a magyar válogatott az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes bravúrra a legnagyobb riválisok ellen is. Rossi együttese szervezett játékkal, gyors kontrákkal és a hazai pálya előnyét kihasználva szeretne pontot, pontokat szerezni. A kulcs a fegyelmezett védekezés lehet, hiszen a portugál támadósor a világ egyik legerősebbje, ugyanakkor egy-egy villanással a magyar támadók is meglephetik a vendégek védelmét.
A Magyarország–Portugália mérkőzés tehát nem csupán három pontról szól: presztízsrangadó is, amely újabb fejezetet írhat a két ország válogatottjának történetében. A kérdés csak az, sikerül-e hazai pályán megállítani a portugál sztárokat, és egyúttal tovább növelni a magyar válogatott esélyeit a világbajnoki részvétel kiharcolására.
Szoboszlai Dominik ismét vezéregyéniség lehet a magyar labdarúgó-válogatottban, a Liverpool sztárja rengeteget vállal az írek ellen, most viszont még pontosabbnak kell majd lennie. A magyar keretbe nem kapott meghívót a veszprémi Lang Ádám, azonban ott van a válogatottban a balatonfüredi származású és veszprémi nevelésű Osváth Attila, a Paksi FC védője.
Korábban megírtuk, hogy a Carpathian Brigade szurkolói csoport arra kérte az aréna közönségét, hogy a vb-selejtező 20–21. percében vastapssal tisztelegjen a közelmúltban tragikus balesetben elhunyt portugál válogatott játékos, Diogo Jota emléke előtt.
A mérkőzés 20.45-kor kezdődik. Az eseményekről élő hírfolyamban közvetítünk.