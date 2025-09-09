1 órája
Magyarország–Portugália VB-selejtező: Hatalmas koreográfiával és megemlékezéssel készülnek a szurkolók
Telt ház várja válogatottunkat ma este a Puskás Arénában, ahol 20:45-től játssza első hazai világbajnoki selejtezőjét a magyar válogatott. A Cristiano Ronaldóval felálló portugálok elleni összecsapás hatalmas érdeklődés mellett zajlik. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a Magyarország–Portugália előtt.
A magyar válogatott küzdelmes döntetlennel kezdte a vb-selejtezőt Dublinban, ahol Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival kétgólos előnyt szerzett, ám Sallai kiállítása után az írek emberelőnyben a hosszabbításban egyenlítettek. Az 1 pont így is értékes, de jól látszott: Rossi csapata szervezetten, bátran játszik, és ha elkerüli a fegyelmezetlenségeket, képes lehet megszorongatni erősebb riválisokat is. A folytatásban Magyarország–Portugália: A papírforma a vendégek mellett szól, de a telt ház és a hazai pálya adta plusz lendület esélyt adhat Szoboszlaiéknak egy bravúros eredményre.
Magyarország–Portugália: A mérkőzés előtt mindkét csapat felől rossz hírek érkeztek
Marco Rossi nem számíthat Schäfer Andrásra, aki izomsérülése miatt Írországban sem játszott. A portugál válogatott sem maradt veszteség nélkül: Roberto Martínez szövetségi kapitány Francisco Conceicaót kénytelen nélkülözni, a Juventus fiatal támadója szintén sérülés miatt hagyja ki a találkozót. A válogatott írországi szereplése után sok szurkoló úgy véli, legalább egy döntetlen lenne elfogadható eredmény, hogy reális esély legyen a VB-kijutáshoz.
A portugál válogatottnál várhatóan több poszton is változik a kezdőcsapat az örmények elleni 5–0-s győzelemhez képest. Bernardo Silva biztosan kezd, de az izomsérülés miatt Francisco Conceicao és Diogo Dalot sem léphet pályára. Roberto Martínez kapitány Joao Nevest akár jobbhátvédként is bevetheti, míg Cancelo továbbra is kulcsszerepet kaphat a jobb oldalon – tudta meg a magyarnemzet.
A portugál sajtó szerint Cristiano Ronaldo kihagyhatatlan a kezdőből, mellette Joao Félix és Bruno Fernandes is helyet kap. A lehetséges változtatások között emlegetik Rúben Neves, António Silva vagy Renato Veiga szerepeltetését is.
A magyar válogatott tehát egy erős, de kissé átalakított portugál együttest fogadhat a világbajnoki selejtező második fordulójában.
Jegyek, belépés és biztonság Magyarország–Portugália
A találkozó iránt óriási az érdeklődés, a jegyek gyorsan elfogytak. Az MLSZ felhívta a figyelmet: csak a hivatalos forrásból származó belépők érvényesek, a másodkézből vett pdf-jegyek könnyen hamisak lehetnek. A stadion kapui három órával a kezdés előtt, 17:45-kor nyílnak. A szurkolóknak érdemes időben érkezniük, mert a bejutás és az átvizsgálás hosszabb folyamat lehet. A belépéshez a Szurkolói Klub alkalmazás frissített verziója, a jegyek és személyi igazolványok szükségesek, a jegyen szereplő névnek egyeznie kell a belépőn lévővel.
Szurkolói zóna és programok
A Puskás Aréna környékén szurkolói zóna nyílik, amely kapunyitástól változatos programokkal várja a drukkereket. Lesz Borsodi dartsfociverseny, óriás lábtenisz, arcfestés és play station-sarok, az MLSZ Fan XP applikációval pedig üzenetek és fotók küldhetők az óriáskivetítőre. A színpadon 18:15-től freestyle-bemutató, 18:50-től kvíz a világbajnoki labdákról, 19:15-től pedig pódiumbeszélgetés lesz Dzsudzsák Balázzsal és Lang Ádámmal, akik dedikálásra is vállalkoznak.
Forgalmi változások, közlekedés
A mérkőzés napján a Puskás Aréna környékén lezárások és forgalmi korlátozások lesznek. A szervezők azt javasolják, a szurkolók gyalogosan vagy közösségi közlekedéssel közelítsék meg a stadiont. A BKK sűríti a járatait, a kezdés előtt és a lefújást követően is gyakrabban közlekednek a járművek.
Sportszerű buzdítás, tisztelgés
A találkozón a magyar válogatott a megszokott kapukon keresztül fogadja a szurkolókat, a lelátókon pedig a szenvedélyes, de sportszerű buzdításra kérnek mindenkit. A FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a kirekesztő megnyilvánulásokkal szemben, így a diszkriminatív rigmusok elkerülése különösen fontos. A szervezők arra is kérik a drukkereket, hogy a 20–21. percben vastapssal emlékezzenek meg a közelmúltban tragikusan elhunyt portugál futballistáról, Diogo Jotáról.
Megható gesztus a magyar–portugál meccsen: közös taps Diogo Jota emlékére
Esélyek és hangulat
A magyar válogatott Írországban döntetlennel kezdte a sorozatot, Portugália viszont magabiztosan győzte le Örményországot. A keddi összecsapás így a papírforma szerint a vendégeknek kedvez, de telt ház és fanatikus közönség buzdítja majd Szoboszlaiékat, akik hazai pályán mindig képesek meglepetést okozni.
Online közvetítés
Kövesse élőben a veol.hu-n a mérkőzés legfontosabb mozzanatait 20 óra 30 perctől!
Közlekedés
A mérkőzésre igyekvőknek érdemes időben elindulniuk, mert az M1-es autópályán egy lerobbant jármű miatt jelentős torlódás alakult ki. Az eset Budapesttől mintegy 20 kilométerre lassította a forgalmat.