Magyarország–Portugália VB-selejtező: Hatalmas koreográfiával és megemlékezéssel készülnek a szurkolók

A magyar válogatott küzdelmes döntetlennel kezdte a vb-selejtezőt Dublinban, ahol Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival kétgólos előnyt szerzett, ám Sallai kiállítása után az írek emberelőnyben a hosszabbításban egyenlítettek. Az 1 pont így is értékes, de jól látszott: Rossi csapata szervezetten, bátran játszik, és ha elkerüli a fegyelmezetlenségeket, képes lehet megszorongatni erősebb riválisokat is. A folytatásban Magyarország–Portugália: A papírforma a vendégek mellett szól, de a telt ház és a hazai pálya adta plusz lendület esélyt adhat Szoboszlaiéknak egy bravúros eredményre.

Nem sikerült a magyar csapatnak a három pont megszerzése Írországban, a Magyarország–Portugália esélyt adhat a bravúrra

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország–Portugália: A mérkőzés előtt mindkét csapat felől rossz hírek érkeztek

Marco Rossi nem számíthat Schäfer Andrásra, aki izomsérülése miatt Írországban sem játszott. A portugál válogatott sem maradt veszteség nélkül: Roberto Martínez szövetségi kapitány Francisco Conceicaót kénytelen nélkülözni, a Juventus fiatal támadója szintén sérülés miatt hagyja ki a találkozót. A válogatott írországi szereplése után sok szurkoló úgy véli, legalább egy döntetlen lenne elfogadható eredmény, hogy reális esély legyen a VB-kijutáshoz.

A portugál válogatottnál várhatóan több poszton is változik a kezdőcsapat az örmények elleni 5–0-s győzelemhez képest. Bernardo Silva biztosan kezd, de az izomsérülés miatt Francisco Conceicao és Diogo Dalot sem léphet pályára. Roberto Martínez kapitány Joao Nevest akár jobbhátvédként is bevetheti, míg Cancelo továbbra is kulcsszerepet kaphat a jobb oldalon – tudta meg a magyarnemzet.

A portugál sajtó szerint Cristiano Ronaldo kihagyhatatlan a kezdőből, mellette Joao Félix és Bruno Fernandes is helyet kap. A lehetséges változtatások között emlegetik Rúben Neves, António Silva vagy Renato Veiga szerepeltetését is.

A magyar válogatott tehát egy erős, de kissé átalakított portugál együttest fogadhat a világbajnoki selejtező második fordulójában.

Jegyek, belépés és biztonság Magyarország–Portugália

A találkozó iránt óriási az érdeklődés, a jegyek gyorsan elfogytak. Az MLSZ felhívta a figyelmet: csak a hivatalos forrásból származó belépők érvényesek, a másodkézből vett pdf-jegyek könnyen hamisak lehetnek. A stadion kapui három órával a kezdés előtt, 17:45-kor nyílnak. A szurkolóknak érdemes időben érkezniük, mert a bejutás és az átvizsgálás hosszabb folyamat lehet. A belépéshez a Szurkolói Klub alkalmazás frissített verziója, a jegyek és személyi igazolványok szükségesek, a jegyen szereplő névnek egyeznie kell a belépőn lévővel.