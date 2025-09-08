1 órája
Ma lenne 43 éves a tragikus sorsú kézilabdázó
A 43. születésnapját ünnepelné. A veszprémi kézilabdázó 16 évvel ezelőtt hunyt el tragikus körülmények között.
A veszprémi szurkolók sohasem felejtik el a kedves román óriást, akit 2009-ben Veszprémben gyilkoltak meg. Marian Cozma mindössze 29 esztendős volt, ma lenne 43 éves.
A bakonyi kézilabda közösség rendszeresen megemlékezik a rendkívül népszerű játékosról, akinek szobra áll a Veszprém Aréna előtt, a drukkerek még ma is gyakran skandálják a nevét.
Marian Cozma tragikus halála
Lapunk tavaly és tavaly előtt is részletesen foglalkozott azzal a gyászos, 2009. február 9-i nappal, amelyen Marian Cozma elhunyt. A történtek nemcsak Veszprémet sokkolták, az egész ország gyászolt és forrongott. A gyilkosságot követő napokban rengeteg minden történt, az első meccs előtt több ezer ember foglalta el a vármegyeszékhely utcáit és vonult az arénához.
