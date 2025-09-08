szeptember 8., hétfő

Emlékezés

1 órája

Ma lenne 43 éves a tragikus sorsú kézilabdázó

Címkék#Veszprém Aréna#Marian Cozma#gyász#kézilabda

A 43. születésnapját ünnepelné. A veszprémi kézilabdázó 16 évvel ezelőtt hunyt el tragikus körülmények között.

Horváth Gábor

A veszprémi szurkolók sohasem felejtik el a kedves román óriást, akit 2009-ben Veszprémben gyilkoltak meg. Marian Cozma mindössze 29 esztendős volt, ma lenne 43 éves.

Tizenhat évvel ezelőtt hunyt el Marian Cozma, aki 1982. szeptember 8-án született, azaz a román kézilabdázó ma lenne 43 esztendős.
Tizenhat évvel ezelőtt hunyt el Marian Cozma, aki 1982. szeptember 8-án született, azaz a román kézilabdázó ma lenne 43 esztendős
Forrás: Nemzeti Sport/archív

A bakonyi kézilabda közösség rendszeresen megemlékezik a rendkívül népszerű játékosról, akinek szobra áll a Veszprém Aréna előtt, a drukkerek még ma is gyakran skandálják a nevét.

Marian Cozma tragikus halála

Lapunk tavaly és tavaly előtt is részletesen foglalkozott azzal a gyászos, 2009. február 9-i nappal, amelyen Marian Cozma elhunyt. A történtek nemcsak Veszprémet sokkolták, az egész ország gyászolt és forrongott. A gyilkosságot követő napokban rengeteg minden történt, az első meccs előtt több ezer ember foglalta el a vármegyeszékhely utcáit és vonult az arénához.

 

