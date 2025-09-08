Ma lenne 43 éves a tragikus sorsú kézilabdázó

A veszprémi szurkolók sohasem felejtik el a kedves román óriást, akit 2009-ben Veszprémben gyilkoltak meg. Marian Cozma mindössze 29 esztendős volt, ma lenne 43 éves.

Forrás: Nemzeti Sport/archív

A bakonyi kézilabda közösség rendszeresen megemlékezik a rendkívül népszerű játékosról, akinek szobra áll a Veszprém Aréna előtt, a drukkerek még ma is gyakran skandálják a nevét.

Marian Cozma tragikus halála

Lapunk tavaly és tavaly előtt is részletesen foglalkozott azzal a gyászos, 2009. február 9-i nappal, amelyen Marian Cozma elhunyt. A történtek nemcsak Veszprémet sokkolták, az egész ország gyászolt és forrongott. A gyilkosságot követő napokban rengeteg minden történt, az első meccs előtt több ezer ember foglalta el a vármegyeszékhely utcáit és vonult az arénához.