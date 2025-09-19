Elhunyt kollégája árva gyerekeinek gyűjtve futotta körbe a Balatont az ajkai vasutas

Vannak történetek, amelyek nemcsak megérintik a szívet, hanem cselekvésre is ösztönöznek. Ilyen a somlójenői testvérpár, Rátosi Brigitta és Viktor sorsa. Édesapjuk, Rátosi Zoltán veszprémi mozdonyvezető 2014-ben tragikus hirtelenséggel hunyt el, feleségét és két gyermekét hátrahagyva. Az özvegy szerény körülmények között nevelte a gyerekeket, ám 2022-ben súlyos betegségben ő is meghalt. Azóta a fiatalok teljesen árván maradtak, tanulmányaik mellett dolgoznak, próbálnak boldogulni, de a mindennapok és a rossz állapotú házuk terhei gyakran meghaladják erejüket. Az árva testvérpárt az évek során sokan támogatták, mozdonyvezetők, a MÁV munkatársai, ismerősök, önkormányzat, rokonok, de így is segítségre van szükségük. Ekkor lépett közbe Marton József ajkai sportember és vasutas, aki 2023-ban teljesítette a 211 kilométeres UltraBalatont. Idén újra vállalkozott a még nagyobb kihívásra: a 221 kilométeres Privát UltraBalatonra, amelyet augusztus végén teljesített 28 óra 48 perc alatt.

Marton József szeme előtt a cél lebegett végig

Fotó: Facebook/NN Ultrabalaton

A sikeres futás után Marton Józseffel beszélgettünk. Elmondta, hogy a felkészülés során összesen 4000 kilométert futott. A rajt napján hatalmas izgalommal állt neki, ám az időjárás nem könnyítette meg dolgát: Badacsonytomajtól Balatonvilágosig végig esőben kellett futnia. A kitartás próbája volt ez. A magaspartnál azonban sérülés is nagyon megnehezítette a dolgát: a térde és a lábfeje begyulladt. Cipőt cseréltek, krémekkel és gyógyszerrel próbálták orvosolni a gondot, ami végül hatott, és folytathatta a futást.

A 221 kilométer során közel 30 liter folyadékot fogyasztott el, mintegy 20 ezer kalóriát égetett el, és a végére 5 kilót fogyott. Az utolsó szakasz különösen emlékezetes maradt: Csopaknál a Rátosi testvérpár, Brigi és Viktor, valamint saját gyermekei, Lili és Bence is csatlakoztak hozzá az utolsó nyolc kilométerre. Ez hatalmas erőt adott neki, így végül célba ért Balatonfüreden. Külön öröm, hogy futás közben is folyamatosan érkeztek az adományok a testvérpár támogatására.

– Elképesztően hálás vagyok a segítőimnek, Gyurákovics Istvánnak, Dabronaki Istvánnak, Nagy Ildikónak, illetve Marton Katalinnak. Nélkülük ez nem teljesülhetett volna – fogalmazott Marton József.