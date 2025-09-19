szeptember 19., péntek

Elképesztő sportteljesítmény

2 órája

Elhunyt kollégája árva gyerekeinek gyűjtve futotta körbe a Balatont az ajkai vasutas

Címkék#jótékonyság#Privát Ultrabalaton#Marton József

Elképesztő teljesítmény, egy nemes cél érdekében. Közel 29 óra alatt futotta körbe a Balatont a Privát UltraBalaton eseményen Marton József, aki nem csupán sportteljesítményével hívta fel magára a figyelmet: a több mint 200 kilométeres kihívásnak jótékony célt adott, volt kollégája gyermekeinek segített.

Balogh Dávid

Vannak történetek, amelyek nemcsak megérintik a szívet, hanem cselekvésre is ösztönöznek. Ilyen a somlójenői testvérpár, Rátosi Brigitta és Viktor sorsa. Édesapjuk, Rátosi Zoltán veszprémi mozdonyvezető 2014-ben tragikus hirtelenséggel hunyt el, feleségét és két gyermekét hátrahagyva. Az özvegy szerény körülmények között nevelte a gyerekeket, ám 2022-ben súlyos betegségben ő is meghalt. Azóta a fiatalok teljesen árván maradtak, tanulmányaik mellett dolgoznak, próbálnak boldogulni, de a mindennapok és a rossz állapotú házuk terhei gyakran meghaladják erejüket. Az árva testvérpárt az évek során sokan támogatták, mozdonyvezetők, a MÁV munkatársai, ismerősök, önkormányzat, rokonok, de így is segítségre van szükségük. Ekkor lépett közbe Marton József ajkai sportember és vasutas, aki 2023-ban teljesítette a 211 kilométeres UltraBalatont. Idén újra vállalkozott a még nagyobb kihívásra: a 221 kilométeres Privát UltraBalatonra, amelyet augusztus végén teljesített 28 óra 48 perc alatt.

Marton József szeme előtt a cél lebegett végig
Marton József szeme előtt a cél lebegett végig
Fotó: Facebook/NN Ultrabalaton

A sikeres futás után Marton Józseffel beszélgettünk. Elmondta, hogy a felkészülés során összesen 4000 kilométert futott. A rajt napján hatalmas izgalommal állt neki, ám az időjárás nem könnyítette meg dolgát: Badacsonytomajtól Balatonvilágosig végig esőben kellett futnia. A kitartás próbája volt ez. A magaspartnál azonban sérülés is nagyon megnehezítette a dolgát: a térde és a lábfeje begyulladt. Cipőt cseréltek, krémekkel és gyógyszerrel próbálták orvosolni a gondot, ami végül hatott, és folytathatta a futást.

A 221 kilométer során közel 30 liter folyadékot fogyasztott el, mintegy 20 ezer kalóriát égetett el, és a végére 5 kilót fogyott. Az utolsó szakasz különösen emlékezetes maradt: Csopaknál a Rátosi testvérpár, Brigi és Viktor, valamint saját gyermekei, Lili és Bence is csatlakoztak hozzá az utolsó nyolc kilométerre. Ez hatalmas erőt adott neki, így végül célba ért Balatonfüreden. Külön öröm, hogy futás közben is folyamatosan érkeztek az adományok a testvérpár támogatására.

– Elképesztően hálás vagyok a segítőimnek, Gyurákovics Istvánnak, Dabronaki Istvánnak, Nagy Ildikónak, illetve Marton Katalinnak. Nélkülük ez nem teljesülhetett volna – fogalmazott Marton József. 

Marton József elárulta: szeptember 21-én újabb jótékony esemény következik

Marton József szeptember 21-én az Ajkai Duatlon keretében színpadi beszélgetésen mesél majd a 221 kilométeres futásról, élménybeszámolót tart, és lesz egy félórás jótékonysági futás is Brigittáért és Viktorért. A rendezvény szervezője a TovaFutók SE, akiknek külön köszönet jár a segítségért.

Fotó: szervezők

Aki segíteni szeretne, az alábbi bankszámlaszámra utalva megteheti:

Sportbarát Alapítvány

8200 Veszprém, Vécsey K. utca 8/N

Adószám: 18731514-1-19

Bankszámlaszám: 10918001-00000082-57310017

Közlemény: Rátosi gyerekek

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
