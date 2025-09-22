szeptember 22., hétfő

Kézilabda

4 órája

Meglepetés a javából, nem bírt az újonccal a Füred

Címkék#Balatonfüredi KSE#párharc#kézilabda nb I#BKSE

Ahhoz képest, hogy a két csapatnak mások a céljai a kézilabda NB I-ben, a nemzetközi kupasorozatban érdekelt Balatonfüredi KSE hétvégén nem bírt az újonccal, ellene csak egy pontot tudott itthon tartani.

Király Ferenc

A kezdés előtt egyszerűnek tűnt a képlet: a BKSE az évadbeli első hazai diadalára készült, míg a másik oldal azt vette a fejébe, hogy miként legutóbb a szegediek, most a szintén esélyesebb mieink dolgát nehezítik meg.

A BKSE nem tudta padlóra vinni ellenfelét, amely meglepetést okozott
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A fürediek jól álltak a párharchoz, Deményi pazar formában indított, s mert előtte a társak fegyelmezetten tették a dolgukat, az ellenfél idejekorán időt is kért (5-1). Később már felváltva találtak be a felek, mintha csökkent volna a hazaiak koncentrációja, a Farkasok pedig vérszemet kapva felzárkóztak (8-7). Vasilev első kétperces büntetésekor Klucsik is pályára lépett, akit Simotics kiesése miatt rendeltek vissza a szigetszentmiklósi kölcsönadásából. Rozmanék a megtorpanásuk után ismét ritmust váltottak (12-7), ám ahogy addig, megint hullámozni kezdett a játék, a légiósokkal teletűzdelt vendégek egy három–nullás szériával próbálták érzékeltetni, hogy valójában mire is képesek (15-14).

A szünetben pedig eldöntötték, hogy meglepetést okoznak, hiszen a fordulás után öt perc alatt egalizálták az állást (18-18). Ha ez nem lett volna elég, Vasilev megkapta a harmadik kétperces büntetését, így a többiek rá már nem számíthattak. Mintha egy új csata indult volna: a harcos rivális ezen felbátorodott, így a pályán mind hevesebb küzdelem zajlott (21-21). Füstös-kapus is beállt, de a várt pozitív fordulat elmaradt, mi több, Draskovicsék rendre megtalálták a réseket a füredi falon (22-24). Kis-edző nem kért időt, de az övéi maguktól is tudták a dolgukat: az addiginál nagyobb energiával kellett viaskodniuk, hogy a feladatukat valahogy megoldják. Ha nehezen is, de kezdtek ráfordulni a sikerhez vezető útra (26-24), de hamarosan újra a vetélytárs állt jobban (26-27). Az izgalmak láttán a nézők is azt kérdezgették egymástól, hogy mennyi csavar lehet még a derbiben. Később, 29-27-nél talán már ők is elhitték, hogy nem lesz több, csakhogy nem így történt – a hullámzóan teljesített helyi kedvencek a drámai végjátékban hétméterest és nagy helyzetet is rontottak –, míg az elszánt budaiak az utolsó pillanatokban kiegyenlítettek.

Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok-Rév 30-30 (17-15)

Balatonfüred, 500 néző. Vezette: Nagy, Túróczy. Balatonfüred: Deményi – Hornyák 3 (1), ROZMAN 5, VASILEV 5, SZRETENOVICS 4, Varga M. 2, Bóka 3. Csere: Füstös (kapus), Németh B. 2, Klucsik 3, Tóth N., Urbán-Patocskai 3 (3), Fekete, Tóth A., Jánosi. Edző: Kis Ákos.

Budai Farkasok: Balogh – Csengeri 1, PANIC 5, JUHÁSZ 6 (3), Maric 1, Boskosz 2, Nourelden 1. Csere: Ternovic (kapus), Szeitl 1, DRASKOVICS 8, Bene, Pintér, Kristóf 3, Kovács Á. 2, Hutvágner. Edző: ifj. Kiss Szilárd.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3.

Kis Ákos: - Sérülés miatt már a bajnoki előtt elvesztettük két kulcsemberünket, míg Vasilev menet közben „pontozódott ki”, így a védelmünk nem volt az igazi. Ráadásul a második félidőben megakadt a támadásaink lendülete.

Kiss Szilárd: - Az első félidő a füredieké volt, jó ritmusban játszottak, de nem tudták lezárni a találkozót. Nekünk a folytatásban sikerültek a visszarendeződéseink, támadásban pedig türelmesebbek és precízebbek lettünk.

