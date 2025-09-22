Meglepetés a javából, nem bírt az újonccal a Füred

A kezdés előtt egyszerűnek tűnt a képlet: a BKSE az évadbeli első hazai diadalára készült, míg a másik oldal azt vette a fejébe, hogy miként legutóbb a szegediek, most a szintén esélyesebb mieink dolgát nehezítik meg.

A BKSE nem tudta padlóra vinni ellenfelét, amely meglepetést okozott

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A fürediek jól álltak a párharchoz, Deményi pazar formában indított, s mert előtte a társak fegyelmezetten tették a dolgukat, az ellenfél idejekorán időt is kért (5-1). Később már felváltva találtak be a felek, mintha csökkent volna a hazaiak koncentrációja, a Farkasok pedig vérszemet kapva felzárkóztak (8-7). Vasilev első kétperces büntetésekor Klucsik is pályára lépett, akit Simotics kiesése miatt rendeltek vissza a szigetszentmiklósi kölcsönadásából. Rozmanék a megtorpanásuk után ismét ritmust váltottak (12-7), ám ahogy addig, megint hullámozni kezdett a játék, a légiósokkal teletűzdelt vendégek egy három–nullás szériával próbálták érzékeltetni, hogy valójában mire is képesek (15-14).

A szünetben pedig eldöntötték, hogy meglepetést okoznak, hiszen a fordulás után öt perc alatt egalizálták az állást (18-18). Ha ez nem lett volna elég, Vasilev megkapta a harmadik kétperces büntetését, így a többiek rá már nem számíthattak. Mintha egy új csata indult volna: a harcos rivális ezen felbátorodott, így a pályán mind hevesebb küzdelem zajlott (21-21). Füstös-kapus is beállt, de a várt pozitív fordulat elmaradt, mi több, Draskovicsék rendre megtalálták a réseket a füredi falon (22-24). Kis-edző nem kért időt, de az övéi maguktól is tudták a dolgukat: az addiginál nagyobb energiával kellett viaskodniuk, hogy a feladatukat valahogy megoldják. Ha nehezen is, de kezdtek ráfordulni a sikerhez vezető útra (26-24), de hamarosan újra a vetélytárs állt jobban (26-27). Az izgalmak láttán a nézők is azt kérdezgették egymástól, hogy mennyi csavar lehet még a derbiben. Később, 29-27-nél talán már ők is elhitték, hogy nem lesz több, csakhogy nem így történt – a hullámzóan teljesített helyi kedvencek a drámai végjátékban hétméterest és nagy helyzetet is rontottak –, míg az elszánt budaiak az utolsó pillanatokban kiegyenlítettek.