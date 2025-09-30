szeptember 30., kedd

Füst, fájdalom és diadal

1 órája

MotoGP japán futam: parázsló Ducatik, csontját törte a világbajnok – dráma Motegiben

A japán nagydíjra kényelmes pontelőnnyel érkezett a bajnokesélyes, így a szigetországi futamon akár világbajnokot is avathatott a motorsport. A MotoGP azonban messze nem a papírformáról szól: drámai jelenetek, bukások és egy füstbe burkolózó motor tette emlékezetessé a vasárnapi versenyt, ahol minden pillanatban új történet született – a szenvedély, a fájdalom és a diadal határán.

Csizi Péter

A japán versenyhétvége már a szombati sprintfutamon átírta a papírformát: Francesco Bagnaia hosszú idő után ismét régi önmagát idézte, amikor erős tempóval nyerte meg a rövidített versenyt, maga mögé utasítva Marc Márquezt. Ez volt Bagnaia első győzelme hónapok óta, és egyben figyelmeztetés is a riválisoknak, hogy a Ducatinak még számolnia kell vele. Márquez eközben tovább növelte előnyét a MotoGP pontversenyében– a vasárnapi főfutam előtt már csak matematikai esélye maradt testvérének, Álex Márqueznek arra, hogy elérje őt. A számítások szerint Marcnak elegendő volt, ha az első háromban zár, és legalább három ponttal többet gyűjt öccsénél – ezzel biztos bajnokként hagyhatta volna el Motegit.

A hátsó kipufogóból gomolygott a füst, de Bagnaia nem lassított, ezzel a MotoGP japán főfutamát is az élen zárta
A hátsó kipufogóból gomolygott a füst, de Bagnaia nem lassított, ezzel a MotoGP japán főfutamát is az élen zárta
Kép: crash.net

A japán MotoGp futamot végig Bagnaia uralta – a showt mégis Márquez vitte el

A Ducati versenyzője rajt-cél győzelmet aratott, azonban a hajrában füstölő motorral teljesítette az utolsó köröket: a hátsó kipufogóból látványosan gomolygott a füst, mégis sikerült megőriznie vezetését Marc Márquez előtt. A nézők lélegzetvisszafojtva figyelték, kibírja-e a gép a célig – végül a korábbi négy másodperces előnyből alig másfél maradt a leintésre. Nem tudni, Bagnaia tisztában volt-e a meghibásodással verseny közben, de a futam után a mögötte érkezők jelezték neki, hogy versenygépe néhol füstcsíkott húzott maga után. A győzelem így nemcsak technikai bravúr, hanem az emberfeletti koncentráció diadala is volt.

Továbbra sincs szerencséje 2024 világbajnokának

A japán nagydíj legfájdalmasabb pillanatát Jorge Martín bukása hozta. A spanyol versenyző a futam elején, egy kanyar bejáratánál veszítette el uralmát motorja felett, és nagy sebességnél csúszott ki a pályáról. Az esés után nem tudott felállni, orvosi segítséggel hagyta el a helyszínt – később kiderült, kulcscsonttörést szenvedett. Sérülése nemcsak a japán verseny végét jelentette számára, hanem szinte biztosan véget vetett a szezon hátralévő részének is. Az Apriliás versenyzőnek ez a negyedik súlyos sérülése ebben a szezonban.

A spanyol pilóta megnyugtatta rajongóit, a törés ellenére jó hangulatban van, és már a visszatérésre készül
Kép: Jorge Martin Facebook

Egy karrier, amely a csúcsról a mélybe, majd onnan újra a csúcsra vezetett

A futamot Pecco Bagnaia nyerte, ám a nap hőse így is Márquez volt. Sisakját levéve a kamerák előtt elérzékenyülten köszönte meg csapatának a támogatást – a közönség állva tapsolt annak az embernek, aki újraírta a visszatérés fogalmát a motorsportban. Márquez 1993-ban született Cerverában, és már tinédzserként a gyorsasági motorozás csodagyerekének számított. 2010-ben világbajnok lett a 125 köbcentis kategóriában, majd 2012-ben Moto2-es címet is szerzett. 2013-ban robbant be a MotoGP-be, és azonnal világbajnok lett – a sorozat történetének legfiatalabb bajnokaként.

Az elkövetkező években sorra döntötte a rekordokat: 2019-ig hat MotoGP-címet gyűjtött, és dominanciája megkérdőjelezhetetlennek tűnt. Aztán jött a fordulat.

A zuhanás évei – balesetek, műtétek, kétségek

2020-ban Jerezben súlyos bukást szenvedett, amely során több helyen eltört a jobb karja. Az első műtét után újabb komplikációk jöttek, majd további három beavatkozás következett. Hónapokra eltűnt a pályáról, miközben keringési és látásproblémákkal is meg kellett küzdenie. Sokan akkor már leírták, de ő nem adta fel. Visszatérései hol hősiesek, hol fájdalmasak voltak – 2021 és 2023 között többször is bukott, gyakran az élről, és időnként úgy tűnt, a régi Márquez soha nem jön vissza. Aztán 2024 végén csapatot váltott, és a Hondától a Ducatihoz igazolt. Ezzel új korszak kezdődött: a stabilabb motor, a profi háttér és a mentális újraépülés együtt hozták meg a gyümölcsét.

2025 – egy tükörsimán lehozott szezon

A mostani bajnoki évben Márquez már a tavaszi futamok során átvette a vezetést az összetettben. Precíz, higgadt versenyzése mögött ott rejlett a korábbi évek tapasztalata: nem a látványos bukásokat, hanem a tudatos építkezést választotta. A japán nagydíjon elért második helyével végül pontot tett a történet végére: hetedszer lett MotoGP-világbajnok, összességében pedig kilencedik alkalommal ünnepelhetett világbajnoki címet.

Ezzel beérte Valentino Rossi világrekordját, és újabb statisztikai mérföldkövet ért el – mindezt úgy, hogy közben a fizikai és mentális mélypontokat is legyőzte. A futam után Márquez a paddockban mosolyogva, könnyeivel küszködve nyilatkozott:

Ez nem csak egy trófea. Ez az életem munkája, a fájdalom, a remény és a hit győzelme. Újra megtaláltam önmagam

A Ducati csapat tagjai a vállukra kapták, a spanyol zászlóval a kezében integetett a japán közönségnek. A szurkolók és riválisok is egyként ismerték el: Marc Márquez visszatért a csúcsra – nemcsak versenyzőként, hanem legendaként is. 

 

