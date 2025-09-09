Szentkirályszabadján gyakorolnak a francia műrepülők (képgaléria)

A csapat a közelgő motoros műrepülő-világbajnokságra készül, amelynek a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad helyet szeptember 12. és 20. között. A repüléseket gyakorlott pilóták végzik, akik minden szükséges engedéllyel rendelkeznek, és a vonatkozó szabályoknak megfelelően hajtják végre a gyakorlatokat - olvasható a Veszprémi Önkormányzat sajtóközleményében.

Francia műrepülőcsapat gyakorol a világbajnokságra Szentkirályszabadja légterében

Fotó: Nagy Lajos

A sármelléki motoros műrepülő-világbajnokság az idei év egyik legkiemelkedőbb és legszínvonalasabb repülősport-versenye lesz. Különlegességét az adja, hogy ez az év egyetlen első osztályú FAI műrepülő-viadala, így nemzetközi szinten is nagy figyelem övezi.

A világbajnokságra mintegy nyolcvan pilóta érkezik húsz különböző országból. A mezőnyben nemcsak a régi nagy repülős nemzetek – mint az USA, Brazília, Dél-Afrika és a legtöbb európai ország – lesznek jelen, hanem olyan új szereplők is, mint Kína, Szaúd-Arábia és Új-Zéland.