1 órája
Szentkirályszabadján gyakorolnak a francia műrepülők (képgaléria)
Francia műrepülőcsapat végez gyakorlórepüléseket kedden napközben – a tervek szerint 9 és 18 óra között – a szentkirályszabadjai repülőtér légterében.
A csapat a közelgő motoros műrepülő-világbajnokságra készül, amelynek a sármelléki Hévíz-Balaton Repülőtér ad helyet szeptember 12. és 20. között. A repüléseket gyakorlott pilóták végzik, akik minden szükséges engedéllyel rendelkeznek, és a vonatkozó szabályoknak megfelelően hajtják végre a gyakorlatokat - olvasható a Veszprémi Önkormányzat sajtóközleményében.
A sármelléki motoros műrepülő-világbajnokság az idei év egyik legkiemelkedőbb és legszínvonalasabb repülősport-versenye lesz. Különlegességét az adja, hogy ez az év egyetlen első osztályú FAI műrepülő-viadala, így nemzetközi szinten is nagy figyelem övezi.
A világbajnokságra mintegy nyolcvan pilóta érkezik húsz különböző országból. A mezőnyben nemcsak a régi nagy repülős nemzetek – mint az USA, Brazília, Dél-Afrika és a legtöbb európai ország – lesznek jelen, hanem olyan új szereplők is, mint Kína, Szaúd-Arábia és Új-Zéland.
Francia műrepülők gyakorolnak Szentkirályszabadja felettFotók: Nagy Lajos
A műrepülő-világbajnokság programja
A program már szeptember 8-án elkezdődik az edzésekkel, míg a hivatalos verseny szeptember 12-én indul, az esti pilótaeligazítással. A látványos repüléseket szeptember 13. és 19. között tartják, a nézők ezeket ingyenesen tekinthetik meg a repülőtér mellett kialakított nézőtéről.
