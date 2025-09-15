szeptember 15., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Nem sikerült a főpróba a veszprémieknek

Címkék#Veszprém#BKG Prima Akadémia#kosárlabda

Nagyarányú vereségbe szaladt bele az utolsó holt idénybeli tesztmérkőzésén a kosárlabda NB I/B Piros csoportjának közelgő rajtjára készülő Insedo Veszprém KK.

Király Ferenc
A Veszprém utolsó felkészülési mérkőzését játszotta

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A derbi csak az első negyed végéig volt kiegyenlített, és a vendégek lendülete utána is kitartott. Előbb 15 pontos előnyt harcoltak ki, majd a nagyszünetben már 43-26-ra vezettek. Mivel fordulás után is jól dobtak kintről, a 25. percben 25 ponttal álltak jobban. A hazaiak később sem tudták rendezni a soraikat, így az utolsó felvonás 40-70-ről indult. A rivális pedig a záró etapban is magabiztosabb és pontosabb volt.

Insedo Veszprém KK–BKG Prima Akadémia 51-90 (16-22, 10-21, 14-27, 11-20)

Veszprém, 100 néző. Vezette: Váczi, Németh, Koller. Veszprém: Valkó, Frank 6/6, Bonifert 14, Kocsis 6, Kelechi 11. Csere: Kuczik, Krkljes 2, Lintner, Kass 8/6, Gera 4. Edző: Kostis Fivos.

Az ellenfél legjobb dobói: Armaghani 20, Reiber 16, Nagy Botond 13/9, Nagy Benedek 10/6.

Kostis Fivos: - Ezúttal nem játszottunk jól, a védekezésünkből hiányzott a koncentráció, míg támadásban nem voltunk hatékonyak. Ám a bajnoki nyitányra rendben leszünk.

 

