Németországban lépett tatamira a herendi versenyző
A Herendi Taekwon-do Egyesületet Enyingi Anna képviselte az idén szeptemberben rendezett UITF Európa Kupán.
Enyingi Anna ezüstérmet szerzett
Forrás: Herendi Taekwon-do és Kick-Box Egyesület
A németországi Halle városa adott otthont a rangos eseménynek. Anna ifjúsági korosztályban formagyakorlat kategóriában lépett tatamira.
Kiegyensúlyozott magabiztos teljesítménnyel jutott a döntőbe, ahol a megmérettetésnek otthont adó klub versenyzőjével került össze. Ezen a mérkőzésen a hazai versenyzőt látták jobbnak a bírók, így Anna ezüstéremmel térhetett haza.
