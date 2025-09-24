Németországban lépett tatamira a herendi versenyző

A németországi Halle városa adott otthont a rangos eseménynek. Anna ifjúsági korosztályban formagyakorlat kategóriában lépett tatamira.

Kiegyensúlyozott magabiztos teljesítménnyel jutott a döntőbe, ahol a megmérettetésnek otthont adó klub versenyzőjével került össze. Ezen a mérkőzésen a hazai versenyzőt látták jobbnak a bírók, így Anna ezüstéremmel térhetett haza.