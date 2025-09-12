1 órája
Focicsemege: Novothny Soma és Lang Ádám is hazatér
NB I-es riválist fogad az FC Ajka a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Novothny Soma, a kisvárdaiak veszprémi nevelésű játékosa nyilatkozott lapunknak a szombat esti mérkőzés előtt.
Igazi futballcsemegék várják szombaton a szurkolókat. Két NB I-es csapat is vármegyénkbe látogat és mind a kettőben szerepel veszprémi nevelésű játékos. Novothny Soma (Kisvárda) az NB II-es FC Ajka otthonában lép pályára a Magyar Kupában, Lang Ádám (Debreceni VSC) pedig nevelőklubja stadionjában kaphat szerepet ellenfélként.
Novothny Soma már 50 NB I-es gólnál tart
– Jól érzem magam Kisvárdán, be tudtam illeszkedni, a szakmai stáb pedig számít rám – foglalt össze érdeklődésünkre Novothny Soma, aki Lengyelországból tért haza a nyáron. A Kisvárda jól áll az NB I-ben, az előző három meccsét megnyerte a csapat. Veszprémi FC USE nevelése megjegyezte, sikerült lendületbe kerülniük, ami plusz önbizalmat adott a társaságnak. - Jó a hangulat, jó a társaság, nincsenek klikkek, egészséges a magyar-külföldi, fiatal-idősebb arány, és ez nagy erőt ad nekünk. Újoncként a bennmaradás az első számú célunk, persze szeretnénk minél előrébb végezni, fontos lenne, hogy megtartsuk a jó formát – fogalmazott a támadó, aki nemrég fontos mérföldkőhöz érkezett pályafutásában, a 150. NB I-es meccsén megszerezte az 50. gólját. Ráadásul tette ezt korábbi csapata, az Újpest ellen, a Kisvárda ezzel a találattal nyert a lila-fehérek otthonában.
– Három és fél évet töltöttem Újpesten, nagyon szép emlékeim vannak, harmadikak lettünk a bajnokságban, kupát nyertünk. A Vasassal már játszottam korábbi klubom ellen, de az egy délutáni meccs volt, nem volt akkora hangulata, mint a mostani találkozónak. Most viszont megtapasztaltam, hogy milyen az, ha az összes szurkoló az Újpest mögött áll, az én időmben ugye voltak nézeteltérések az akkori vezetőséggel, nem volt teljes a tábor. Le a kalappal az újpestiek előtt, szorítok nekik, persze most örültem, hogy el tudtuk hozni a három pontot egy erős ellenfél otthonából.
A Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB II-es FC Ajka látja vendégül a kisvárdaiakat. A találkozó szombaton 19 órakor kezdődik.
– Veszprémben lesz a szállásunk, úgyhogy kicsit tudok találkozni a családdal. Tisztában vagyunk vele, hogy az Ajka erős együttest alkot, de természetesen szeretnénk továbbjutni, nagyon bízom benne, hogy sikeresek leszünk – mondta Novothny Soma, aki az NB I legeredményesebb veszprémi nevelésű labdarúgója. A 31 éves csatár, aki többek között Olaszországban, Németországban és Dél-Koreában is szerepelt, büszke veszprémi származására és szeretné az otthoniaknak is megmutatni, hogy még többre képes. - Örülök neki, hogy összejött az 50 gól, igyekszem tovább szaporítani ezt a számot. Boldog vagyok, ha valakit ez motivál, nekem is nagy erőt ad a szurkolás, támogatás.
Lang Ádámék Veszprémben szerepelnek
A Debreceni VSC szombaton 15 órai kezdettel az NB III-as Veszprém otthonába látogat a Magyar Kupában.
A bakonyiak honlapja a DVSC védőjével, a veszprémi nevelésű Lang Ádámmal beszélgetve vezette fel az összecsapást.
– Igaz, hogy már régen elmentem (2012-ben igazolta le az ETO – a szerző.), ám mindig jó szívvel gondolok a veszprémi éveimre. Itt nevelkedtem a VFC USE-ban, majd megjárva a ranglétrát, előbb az NB III-as, majd NB II-es együttesben futballoztam. Egyértelmű, hogy nekem Veszprém marad mindig is az otthonom. Épp ezért a jövőbeli céljaim közt szerepel, hogy egyszer újra szeretnék valamilyen módon részt vállalni a veszprémi fociban. Lelkes és elkötelezett támogatók segítségével szeretnék olyan tudatos és hosszútávú terv mentén dolgozni, amely a jövő generációi számára lehetőséget ad. Még nem tudom, hogyan és miként tudok majd visszaadni Veszprémnek, de ez a fontos nekem – fogalmazott Lang Ádám, aki hozzátette: „Mi vagyunk a továbbjutás esélyesei és nem szeretnénk kellemetlen meglepetést, így ebben a szellemben lépünk majd pályára.”