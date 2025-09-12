szeptember 12., péntek

3 órája

Miért mutatott öreguras kézilabdát a Veszprém a rajton?

Címkék#Lang Ádám#veol podcast#Kisvárda#VEOL Podcas#One Veszprém HC#szezonbeli#kézilabda

Folytatódik sport tematikájú kibeszélő podcastsorozatunk. A Helyzet Podcast szezonbeli első adásában elsősorban a One Veszprém HC dániai Bajnokok Ligája-meccséről beszélgettünk.

Horváth Gábor

Mint ismeretes, a One Veszprém HC alulmaradt Dániában a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Mik lehetnek a vereség okai? Hogy látják a szurkolók a csapat teljesítményét? Mennyire elégedettek a nyáron érkezett játékosokkal?

A Helyzet Podcast szezonbeli első adásának fő témája természetesen a One Veszprém HC Bajnokok Ligája-bemutatkozása volt
A Helyzet Podcast szezonbeli első adásának fő témája természetesen a One Veszprém HC Bajnokok Ligája-bemutatkozása volt
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A kézilabda mellett foglalkoztunk labdarúgással is, a futball helyi szerelmeseit két izgalmas összecsapás is várja a hétvégén vármegyénkben. Aki akar és van rá lehetősége, a Debreceni VSC-t és Kisvárdát is megnézheti, a két NB I-es alakulat közül előbbi Veszprémben, utóbbi Ajkán szerepel a Magyar Kupában.

Érdekesség, hogy mindkét együttesben akad egy veszprémi nevelésű futballista: Lang Ádám válogatott szerepléseinek számát alaposan alultippeltük, de Novothny Soma NB I-es góljait tekintve nem tudtunk hibázni.

One Veszprém: a kezdés nem volt jó, a Helyzet Podcast legfrissebb adása itt hallgatható meg

 

Veol podcast

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
