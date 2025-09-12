3 órája
Miért mutatott öreguras kézilabdát a Veszprém a rajton?
Folytatódik sport tematikájú kibeszélő podcastsorozatunk. A Helyzet Podcast szezonbeli első adásában elsősorban a One Veszprém HC dániai Bajnokok Ligája-meccséről beszélgettünk.
Mint ismeretes, a One Veszprém HC alulmaradt Dániában a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Mik lehetnek a vereség okai? Hogy látják a szurkolók a csapat teljesítményét? Mennyire elégedettek a nyáron érkezett játékosokkal?
Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A kézilabda mellett foglalkoztunk labdarúgással is, a futball helyi szerelmeseit két izgalmas összecsapás is várja a hétvégén vármegyénkben. Aki akar és van rá lehetősége, a Debreceni VSC-t és Kisvárdát is megnézheti, a két NB I-es alakulat közül előbbi Veszprémben, utóbbi Ajkán szerepel a Magyar Kupában.
Érdekesség, hogy mindkét együttesben akad egy veszprémi nevelésű futballista: Lang Ádám válogatott szerepléseinek számát alaposan alultippeltük, de Novothny Soma NB I-es góljait tekintve nem tudtunk hibázni.
One Veszprém: a kezdés nem volt jó, a Helyzet Podcast legfrissebb adása itt hallgatható meg
Veol podcast
