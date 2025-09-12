Miért mutatott öreguras kézilabdát a Veszprém a rajton?

Mint ismeretes, a One Veszprém HC alulmaradt Dániában a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Mik lehetnek a vereség okai? Hogy látják a szurkolók a csapat teljesítményét? Mennyire elégedettek a nyáron érkezett játékosokkal?

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A kézilabda mellett foglalkoztunk labdarúgással is, a futball helyi szerelmeseit két izgalmas összecsapás is várja a hétvégén vármegyénkben. Aki akar és van rá lehetősége, a Debreceni VSC-t és Kisvárdát is megnézheti, a két NB I-es alakulat közül előbbi Veszprémben, utóbbi Ajkán szerepel a Magyar Kupában.

Érdekesség, hogy mindkét együttesben akad egy veszprémi nevelésű futballista: Lang Ádám válogatott szerepléseinek számát alaposan alultippeltük, de Novothny Soma NB I-es góljait tekintve nem tudtunk hibázni.

