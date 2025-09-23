1 órája
Országos versenyt rendeztek Ajkán (+ videó)
A Tovafutók SE és a Magyar Triatlon Szövetség által 12. alkalommal megszervezett ajkai duatlon, rövid távú duatlon országos bajnokság, sprint amatőr kupa, utánpótlás ranglistaversenyre több mint 300 nevezés érkezett.
Péntek Zoltán versenyigazgató kérdésünkre elmondta, hogy az ország minden tájáról neveztek sportolók. Sok a visszatérő klub és versenyző. Több név évek óta szerepel az élen végzettek között. A versenyközpont szeptember 21-én ismét a Nagy László Városi Művelődési Központban volt, az első, az újonc 1 korcsoport 9 órakor, az utolsó, a sprint 16.30-kor rajtolt.
Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke, aki a Spirit Sport Club színeiben indult rövid távon, a szenior 4 férfi kategóriát megnyerte. A verseny előtt megtudtuk tőle, hogy évek óta visszajár az ajkai rendezvényre, amelyet kedvel, ugyanis jó a szervezés és a hangulat.
Veszprémből 23 versenyző nevezett, ők a Veszprémi Triatlon Egylet és a Veszprémi Egyetemi SC színeiben álltak rajthoz. Ajkáról egy nevezés érkezett a szervező Tovafutók SE tagja, Tóth Judit részéről.
A Veszprémi Egyetemi SC versenyzője, Gombos Norbert sprint távon szenior férfi kategóriában győzött, Komáromi Balázs Zoltán a felnőtt 4 kategória második helyezettje lett. Rövid távon Simon Gergely felnőtt 4 korcsoportban a második helyen végzett. Fodor András, a Veszprémi Triatlon Egylet színeiben a veterán 3 kategória győztese lett sprint távon. Rövid távon Tobak Júlia felnőtt 4 korcsoportban első, Varga-Kövér Hajnalka szenior 2-ben második lett.
Érkeztek nevezések többek között Pécsről, Budapestről, Tiszakécskéről, Egerből, Debrecenből. A lebonyolítást a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium rendész és honvéd kadét diákjai segítettek.