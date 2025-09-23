Országos versenyt rendeztek Ajkán (+ videó)

Péntek Zoltán versenyigazgató kérdésünkre elmondta, hogy az ország minden tájáról neveztek sportolók. Sok a visszatérő klub és versenyző. Több név évek óta szerepel az élen végzettek között. A versenyközpont szeptember 21-én ismét a Nagy László Városi Művelődési Központban volt, az első, az újonc 1 korcsoport 9 órakor, az utolsó, a sprint 16.30-kor rajtolt.

Idén is nagyon népszerű volt az ajkai megmérettetés

Fotó: Tisler Anna



Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke, aki a Spirit Sport Club színeiben indult rövid távon, a szenior 4 férfi kategóriát megnyerte. A verseny előtt megtudtuk tőle, hogy évek óta visszajár az ajkai rendezvényre, amelyet kedvel, ugyanis jó a szervezés és a hangulat.

Veszprémből 23 versenyző nevezett, ők a Veszprémi Triatlon Egylet és a Veszprémi Egyetemi SC színeiben álltak rajthoz. Ajkáról egy nevezés érkezett a szervező Tovafutók SE tagja, Tóth Judit részéről.

A Veszprémi Egyetemi SC versenyzője, Gombos Norbert sprint távon szenior férfi kategóriában győzött, Komáromi Balázs Zoltán a felnőtt 4 kategória második helyezettje lett. Rövid távon Simon Gergely felnőtt 4 korcsoportban a második helyen végzett. Fodor András, a Veszprémi Triatlon Egylet színeiben a veterán 3 kategória győztese lett sprint távon. Rövid távon Tobak Júlia felnőtt 4 korcsoportban első, Varga-Kövér Hajnalka szenior 2-ben második lett.

Érkeztek nevezések többek között Pécsről, Budapestről, Tiszakécskéről, Egerből, Debrecenből. A lebonyolítást a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium rendész és honvéd kadét diákjai segítettek.