37 perce
A tragikusan fiatalon elhunyt tanár emlékére fociztak (képekkel)
A sport nagysága emlékezni is segít. Második alkalommal rendezték meg a Palotai Nándor Labdarúgó Emléktornát, amely egy tragikusan fiatalon elhunyt testnevelő, edző emléke előtt tiszteleg.
A Palotai Nándor Labdarúgó Emléktorna hivatalos megnyitójának a Noszlopy Gáspár Gimnázium aulája adott otthont. Az eseményt második alkalommal rendezték meg. Palotai Nándor tavaly nyáron, 42 évesen hunyt el súlyos betegség következtében. A Noszlopy iskola testnevelője közel két évtizeden át dolgozott a vármegyeszékhely labdarúgó utánpótlásműhelyében, a VFC USE kötelékében rengeteg szép eredményt ért el. Az edző 2022-ben a VESC-hez igazolt, a női futsalosok szakmai igazgatója lett.
- Köszönöm, hogy eljöttetek erre az eseményre, amellyel szeretnénk méltó emléket állítani Palotai Nándornak, aki szívvel-lélekkel dolgozott iskolánkban – köszöntötte a résztvevőket Sándor Mátyás, a Noszlopy igazgatója.
- Szomorú, egyben felemelő az alkalom – fogalmazott Ovádi Péter országgyűlési képviselő a torna megnyitóján, - Nándi nagyon hamar itt hagyott minket, de amit hátrahagyott, az maradandó. Tisztesség, becsület, a család szeretete és a sport iránti elköteleződés – mind-mind olyan érték, amit ápolnunk kell. Tudunk és fogunk rá emlékezni – mondta az emléktorna fővédnöke. Ovádi Péter megjegyezte azt is, hogy ez az esemény a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója programsorozatának fényét is emeli. A fiatalokhoz szólva kiemelte: „szeressétek és népszerűsítsétek a sportot, Nándi is ezt tette és ezt tanította.”
Palotai Nándor Labdarúgó EmléktornaFotók: Nagy Lajos
Nyolc csapat a Palotai Nándor Labdarúgó Emléktornán
Az idei emléktornát az esős idő miatt teremben rendezték meg. A Noszlopy gimnázium csarnoka és a Március 15. úti sportcsarnok adott otthont a mérkőzéseknek. Összesen nyolc focicsapat lépett pályára, a veszprémi iskolák (Noszlopy, Jendrassik, Ipari, Táncsis, Séf, Vetési, Közgáz) alakulatai mellett idén is érkezett együttes a szlovákiai Dunaszerdahelyről.