szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futballtorna

1 órája

A tragikusan fiatalon elhunyt tanár emlékére fociztak (képekkel)

Címkék#Sándor Mátyás#Vetési#Noszlopy#Palotai Nándor#Ovádi Péter#emléktorna

A sport nagysága emlékezni is segít. Második alkalommal rendezték meg a Palotai Nándor Labdarúgó Emléktornát, amely egy tragikusan fiatalon elhunyt testnevelő, edző emléke előtt tiszteleg.

Horváth Gábor

A Palotai Nándor Labdarúgó Emléktorna hivatalos megnyitójának a Noszlopy Gáspár Gimnázium aulája adott otthont. Az eseményt második alkalommal rendezték meg. Palotai Nándor tavaly nyáron, 42 évesen hunyt el súlyos betegség következtében. A Noszlopy iskola testnevelője közel két évtizeden át dolgozott a vármegyeszékhely labdarúgó utánpótlásműhelyében, a VFC USE kötelékében rengeteg szép eredményt ért el. Az edző 2022-ben a VESC-hez igazolt, a női futsalosok szakmai igazgatója lett.

Palotai Nándor emlékére fociztak
Második alkalommal rendezték meg a Palotai Nándor labdarúgótornát a fiatalon elhunyt tanár és edző emlékére
Fotó: Nagy Lajos/Napló

- Köszönöm, hogy eljöttetek erre az eseményre, amellyel szeretnénk méltó emléket állítani Palotai Nándornak, aki szívvel-lélekkel dolgozott iskolánkban – köszöntötte a résztvevőket Sándor Mátyás, a Noszlopy igazgatója.

- Szomorú, egyben felemelő az alkalom – fogalmazott Ovádi Péter országgyűlési képviselő a torna megnyitóján, - Nándi nagyon hamar itt hagyott minket, de amit hátrahagyott, az maradandó. Tisztesség, becsület, a család szeretete és a sport iránti elköteleződés – mind-mind olyan érték, amit ápolnunk kell. Tudunk és fogunk rá emlékezni – mondta az emléktorna fővédnöke. Ovádi Péter megjegyezte azt is, hogy ez az esemény a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója programsorozatának fényét is emeli. A fiatalokhoz szólva kiemelte: „szeressétek és népszerűsítsétek a sportot, Nándi is ezt tette és ezt tanította.”

Palotai Nándor Labdarúgó Emléktorna

Fotók: Nagy Lajos

Nyolc csapat a Palotai Nándor Labdarúgó Emléktornán

Az idei emléktornát az esős idő miatt teremben rendezték meg. A Noszlopy gimnázium csarnoka és a Március 15. úti sportcsarnok adott otthont a mérkőzéseknek. Összesen nyolc focicsapat lépett pályára, a veszprémi iskolák (Noszlopy, Jendrassik, Ipari, Táncsis, Séf, Vetési, Közgáz) alakulatai mellett idén is érkezett együttes a szlovákiai Dunaszerdahelyről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu