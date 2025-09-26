A tragikusan fiatalon elhunyt tanár emlékére fociztak (képekkel)

A Palotai Nándor Labdarúgó Emléktorna hivatalos megnyitójának a Noszlopy Gáspár Gimnázium aulája adott otthont. Az eseményt második alkalommal rendezték meg. Palotai Nándor tavaly nyáron, 42 évesen hunyt el súlyos betegség következtében. A Noszlopy iskola testnevelője közel két évtizeden át dolgozott a vármegyeszékhely labdarúgó utánpótlásműhelyében, a VFC USE kötelékében rengeteg szép eredményt ért el. Az edző 2022-ben a VESC-hez igazolt, a női futsalosok szakmai igazgatója lett.

Második alkalommal rendezték meg a Palotai Nándor labdarúgótornát a fiatalon elhunyt tanár és edző emlékére

Fotó: Nagy Lajos/Napló

- Köszönöm, hogy eljöttetek erre az eseményre, amellyel szeretnénk méltó emléket állítani Palotai Nándornak, aki szívvel-lélekkel dolgozott iskolánkban – köszöntötte a résztvevőket Sándor Mátyás, a Noszlopy igazgatója.

- Szomorú, egyben felemelő az alkalom – fogalmazott Ovádi Péter országgyűlési képviselő a torna megnyitóján, - Nándi nagyon hamar itt hagyott minket, de amit hátrahagyott, az maradandó. Tisztesség, becsület, a család szeretete és a sport iránti elköteleződés – mind-mind olyan érték, amit ápolnunk kell. Tudunk és fogunk rá emlékezni – mondta az emléktorna fővédnöke. Ovádi Péter megjegyezte azt is, hogy ez az esemény a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója programsorozatának fényét is emeli. A fiatalokhoz szólva kiemelte: „szeressétek és népszerűsítsétek a sportot, Nándi is ezt tette és ezt tanította.”