Stratégiai szövetség a Pannon Egyetem és a Magyar Jégkorong Szövetség között
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem és a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ), amelynek célja a jégkorongsport fejlődésének támogatása, a sportolói életpályák segítése, valamint egy veszprémi női jégkorong tehetségközpont létrehozásának előkészítése.
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Pannon Egyetem és a Magyar Jégkorong Szövetség. Az együttműködés keretében a felek szoros partnerségben dolgoznak a sportági utánpótlás fejlesztésén, a hallgatói sportolási lehetőségek bővítésén és a tehetséggondozás támogatásán. A megállapodás célja továbbá, hogy a sportolók számára egyszerre biztosítsa az élsport és a felsőoktatás összeegyeztethetőségét, és új lehetőségeket nyisson a női jégkorong hazai és nemzetközi fejlődése előtt.
Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte: a sport mindig is fontos szerepben volt az egyetem életében, hisz már egy évvel az alapítása után, azaz 1950 óta működött itt sportegyesület. Jelenleg pedig mintegy 1600 igazolt sportoló tartozik az intézményhez kötődő két sportklubhoz, a Veszprémi Egyetemi Sport Clubhoz (VESC) és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubhoz (VEDAC). Tudatos döntés eredménye az is, hogy az egyetemen a testnevelés kötelező tantárgy a mai napig. A Testnevelési és Sport Intézet pedig külön programot dolgozott ki a tanulás mellett sportoló hallgatók támogatására. „Egy olyan ökoszisztéma létrehozására törekszünk, amelyben a tanulás és a sport egymást erősítik. Ezért is nagy öröm számunkra az országos szövetséggel aláírt stratégiai együttműködés, amely a jégkorongot is kiemelt helyre emeli az egyetem életében” – fogalmazott a kancellár.
Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna Judit, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke hangsúlyozta, a veszprémi egyesülettel megalakulásuktól kezdve szorosan dolgoztak a női jégkorong fokozatos erősítésén. „Nagyon fontos számunkra, hogy sportolóink ne kényszerüljenek választani az élsport és az egyetemi tanulmányok között. A Pannon Egyetemmel kötött megállapodás lehetővé teszi, hogy a sport és a tanulás egymást erősítse, valamint hosszú távon egy női tehetségközpont jöhessen létre Veszprémben” - mondta.
Az együttműködés célja, hogy a Pannon Egyetem és az MJSZ közösen járuljanak hozzá a magyar jégkorongsport szakmai színvonalának növeléséhez, a hallgatói sportélet fejlődéséhez, valamint a régió sportstratégiai szerepének erősítéséhez.