Stratégiai szövetség a Pannon Egyetem és a Magyar Jégkorong Szövetség között

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Pannon Egyetem és a Magyar Jégkorong Szövetség. Az együttműködés keretében a felek szoros partnerségben dolgoznak a sportági utánpótlás fejlesztésén, a hallgatói sportolási lehetőségek bővítésén és a tehetséggondozás támogatásán. A megállapodás célja továbbá, hogy a sportolók számára egyszerre biztosítsa az élsport és a felsőoktatás összeegyeztethetőségét, és új lehetőségeket nyisson a női jégkorong hazai és nemzetközi fejlődése előtt.

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Pannon Egyetem és a Magyar Jégkorong Szövetség

Balról jobbra: Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna Judit, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, Dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora és Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja

Fotó: Tudósné Ódor Eszter / Forrás: Pannon Egyetem

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte: a sport mindig is fontos szerepben volt az egyetem életében, hisz már egy évvel az alapítása után, azaz 1950 óta működött itt sportegyesület. Jelenleg pedig mintegy 1600 igazolt sportoló tartozik az intézményhez kötődő két sportklubhoz, a Veszprémi Egyetemi Sport Clubhoz (VESC) és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubhoz (VEDAC). Tudatos döntés eredménye az is, hogy az egyetemen a testnevelés kötelező tantárgy a mai napig. A Testnevelési és Sport Intézet pedig külön programot dolgozott ki a tanulás mellett sportoló hallgatók támogatására. „Egy olyan ökoszisztéma létrehozására törekszünk, amelyben a tanulás és a sport egymást erősítik. Ezért is nagy öröm számunkra az országos szövetséggel aláírt stratégiai együttműködés, amely a jégkorongot is kiemelt helyre emeli az egyetem életében” – fogalmazott a kancellár.