Oda a Perutz hazai veretlensége

Frutti Drink-Perutz FC Pápa – Opus Tigáz Tatabánya 0-1 (0-1) Gsz.: Sandal

A Perutz FC ezúttal nem tudott betalálni

Fotó: Haraszti Gábor

A Perutz FC vesztét korábbi játékosa okozta

Pápa, Perutz stadion, 500 néző. V.: Pusztai (Bencze, Kondákor). Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Németh N., Szabó B., Papp (Ruzsás, 60.), Molnár, Szalai, Banai (Sipos-Kiss, 46.), Pető (Cser, 68.), Rozman, Szőke (Varga, 69.), Hauser B. (Mogyorósi, 60.). Edző: Kun-Szabó Attila. Opus Tigáz Tatabánya: Zelizi – Biben, Szegleti, Katona (Forró, 77.), Preklet, Vass, Major (Árvai 63.), Letenyei (Kovács, 63.), Deutsch, Geizer (Mártonfi, 83.), Sandal (Gaszner, 63.). Edző: Horváth Ferenc.

Csak kapufáig jutott a fehér mezes Perutz

Fotó: Haraszti Gábor

Kiváló futballidőben, szép számú nézősereg előtt rendezték a mérkőzést, mely az első félidőben nem hozott sok említésre méltó eseményt, jobbára mezőnyben, a pápaiak térfelén folyt a játék. A játékrész derekán előbb Hauser, majd Papp lövésénél volt a pápaiaknak esélye a vezetés megszerzésére, de Zelizi kapus védett. A 26.percben megszerezte a vezetést a vendég együttes, egy jobb oldali támadás után az egykori pápai játékos, Sandal Dominik lövése egy befelé csel után a felső lécről vágódott a gólvonal mögé (0-1). A második félidő első 10-15 perce egyértelműen a hazaiakról szólt, több szép támadást is vezettek, sőt az 58. percben Szabó a kapufát is eltalálta, majd a kipattanót Molnár húzta rá, ő is centikkel tévesztett célt. A folytatásban ismét a Bányász irányította a meccset, mely a lefújásig megőrizte egygólos előnyét.

Ismét sokan látogattak ki a pápai stadionba

Fotó: Haraszti Gábor

Kun-Szabó Attila: A Tatabánya minőségibb játékosokból áll, az első félidőben egyetlen kapura lövésükből gólt is szereztek. A második felvonásban a kapufa után nem volt annyi a játékunkban, hogy ki tudjunk egyenlíteni, minimális különbséggel a tatabányaiak megérdemelten nyertek.

Horváth Ferenc: Nehéz mérkőzés volt, sok munka volt ebben a meccsben. Ha még egy gólt lövünk, nagyobb is lehetett volna a különbség. Játékban ellenfelünk fölé nőttünk, sokat volt nálunk a labda, sokat passzoltunk, kézben tartottuk a meccset.

A Perutz szeptember 28-án 16 órától vármegyei rangadót vív Balatonfüreden.