Megizzasztotta a bajnokesélyest a Perutz FC

Gyirmót FC Győr – Frutti Drink-Perutz FC Pápa 5–3 (2–2) Gólszerzők: Nagy, Hudák M. (2), Nagy T., Tömösvári, ill. Sipos-Kiss, Papp, Molnár.

Közel állt Gyirmóton a bravúrhoz a kék mezes Perutz FC

Forrás: Gyirmót FC Győr - Facebook

A Perutz FC felvette a kesztyűt

Gyirmót, Alcufer stadion, 800 néző. V.: Drabon. Gyirmót FC Győr: Papp – Lányi, Nagy M. (Tömösvári, 66.), Vincze (Szegi, 76.), Kovács (Kicsun, 66.), Nagy T., Hudák M., Hudák D., Miknyóczki, Rácz, Madarász (Kiss, 76.). Edző: Weitner Ádám. Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Németh, Szabó, Sipos-Kiss (Banai, 70.), Papp (Ruzsás, 70.), Molnár, Szalai, Pető, Rozman (Szép, 61.), Szőke (Cser, 76.), Hauser B. (Mogyorósi, 61.). Edző: Kun-Szabó Attila.

A sárga mezes Gyirmót öt gólt lőtt hazai pályán

Forrás: Gyirmót FC Győr - Facebook

Gyors gólváltással indult a meccs, a 9. percben egy keresztlabda után Nagy Tamás adott középre, a röviden Nagy Krisztián érkezett, és a hálóba lőtt (1–0). A 10. percben Szalai Csaba került nagy helyzetbe, de a kapussal szemben célt tévesztett. Három perccel később Sipos-Kiss Dániel megszerezte első gólját az NB III-ban: szépen lőtte ki a jobb sarkot (1–1). A 20. percben ismét megszerezte a vezetést a Gyirmót: Hudák Martin szabadrúgása a bal felső sarokban kötött ki (2–1). A 36. percben azonban ismét egyenlített a Perutz: Hauser csúsztatása után Papp higgadtan belsőzte a labdát a bal sarokba (2–2).

Németh Noelnek (kékben) sok dolga volt a védelemben

Forrás: Gyirmót FC Győr - Facebook

A szünet után öt perc kellett az újabb hazai gólhoz: egy pontrúgás után Nagy Tamás érkezett üresen a hosszún, és a kapuba belsőzött (3–2). Az 56. percben Hudák Martin duplázott, egy védelmi hiba után elé került a labda, amelyet ballal a kapu közepébe lőtt (4–2). A 76. percben szépített a Perutz: Ruzsás nagyszerűen vette észre az üresen álló Molnárt, aki a bal sarokba lőtt, 4–3. A hosszabbításban a vendégek kitámadtak, amit Kicsun passzából Tömösvári használt ki (5–3). A vereség ellenére is minden dicséretet megérdemelnek a pápaiak, akik hatalmasat küzdöttek a bajnokesélyes otthonában.

Kun-Szabó Attila: Két meghatározó támadónk, Nagy Dávid és Nagy Krisztián nélkül is megpróbáltunk méltó ellenfelei lenni a csoport egyik bajnokesélyesének. Azt gondolom, ez sikerült is. Gratulálok a srácoknak, ismét kitették a szívüket a pályára. A csapat erejét mutatja, hogy a 90. percben még az egyenlítésért harcoltunk.

A Perutz szeptember 21-én 16 órától a Tatabányát fogadja.