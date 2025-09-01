Az ETO dominált, de a gólokat a Perutz FC lőtte

Frutti Drink-Perutz FC Pápa – ETO Akadémia 3–0 (1–0) Gólszerzők: Szabó B., Nagy D. (2)

A Perutz FC győztes meccsen avatta fel új mezét

Fotó: Haraszti Gábor

Pápa, Perutz stadion, 400 néző. V.: Pázsi. Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi (Cser, 76.), Németh, Szabó B., Papp, Molnár, Szalai, Banai (Szép, 76.), Nagy D., Ruzsás (Szőke, 65.), Hauser (Rozman, 54.). Vezetőedző: Kun-Szabó Attila. ETO Akadémia: Kocsis – Koncz, Lukácsy, Kiss (Badics, 76.), Csorba, Pálfalvi, Black (Somogyi, 59.), Csorba, Szerémi (Algács, 76.), Garamszegi-Géczy (Csala, 68.), Lacza. Vezetőedző: Nagy Ádám.

A Perutz FC szervezetten futballozott

A találkozó elején a vendégek kezdték aktívabban a játékot, több veszélyes támadást is vezettek. A pápai védelem azonban jól zárt, és a kapuban Kiss több ízben is magabiztosan avatkozott közbe. A 9. percben érkezett az első nagy hazai lehetőség: Hauser lövése a kapufán csattant. Egy perccel később Szalai szabadrúgását Szabó Bence csúsztatta a hosszúba, amivel megszerezte a vezetést a hazai gárda (1–0). A vezető gól után továbbra is főleg a győriek próbálkoztak, de a Perutz kontrái mindig veszélyt hordoztak magukban. A 43. percben újabb óriási hazai helyzet maradt kihasználatlanul, amikor Papp közelről mellé belsőzött. Az első félidő végén Lacza is eltalálta a kapufát, de a szünetre a pápaiak vonulhattak előnnyel.

Szabó csúsztatásával került előnybe a pápai csapat

Fotó: Haraszti Gábor

A második játékrészben is az ETO birtokolta többet a labdát, ám a kapuban Kiss ismét remekelt: bravúros védésekkel őrizte meg csapatának az előnyét. A győri fölény ellenére a Perutz szívósan védekezett, és amikor lehetőség nyílt, gyors támadásokkal igyekezett növelni előnyét. A 70. percben jött az újabb hazai találat: egy bedobás után Molnár laposan centerezett, a két védő közül Nagy Dávid bújt ki, majd magabiztosan a hálóba lőtt (2–0). A hajrában a Perutz játékosai hősiesen állták a győri rohamokat. Az utolsó percekben már mindenki a hazai siker ünneplésére készült, de a 91. percben jött a kegyelemdöfés is. Egy eladott labdát Nagy Dávid szerzett meg, majd higgadtan elgurította a kapus mellett, ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt.