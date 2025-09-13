Rászoruló gyerekeknek gyűjt a Perutz FC

Kovács Ferenc klubelnök emlékeztetett, hogy a Perutz FC számára nem ismeretlen a társadalmi felelősségvállalás: korábban cipősdobozokat gyűjtöttek karácsonyra, rászorulóknak főztek ebédet, és a sérült gyermekekért is szerveztek adománygyűjtést.

A Perutz FC meleg ruhákat gyűjt a gyerekeknek

Forrás: Perutz FC - Facebook

A Perutz FC számára fontos a segítségnyújtás

– A társadalmi szerepvállalást a klub célként tűzte ki, ezért természetes, hogy folytatjuk a jótékonysági akciókat – mondta Kovács Ferenc. – Most elsősorban meleg ruhákat, pulcsikat, nadrágokat és kabátokat várunk, a gyerek- és kamaszkorosztály számára. Az adományokat két városi helyszínen, illetve mérkőzéseinken is le lehet adni. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a pályán nyújtott teljesítményünkkel, hanem közösségi összefogással is példát mutassunk – emelte ki az elnök.

A gyűjtődobozt két helyszínen helyezték ki (Árkád Kisáruház, Borháló Pápa). Emellett a következő hazai bajnokikon – a Tatabánya és a Komárom ellen – is várják a felajánlásokat. A szurkolók a meccsek félidejében dobhatják be adományaikat a pályára, amit a labdaszedő gyerekek fognak összegyűjteni.