„Adj egy pulcsit, kapsz egy mosolyt”

Rászoruló gyerekeknek gyűjt a Perutz FC

Címkék#Frutti Drink – Perutz FC Pápa#akció#pulcsi#adomány

Különleges jótékonysági akciót hirdetett a Frutti Drink–Perutz FC Pápa: „Dobj egy pulcsit, kapsz egy mosolyt!” – szól a felhívás, amelynek keretében meleg ruhákat várnak a rászoruló gyermekek számára. A felajánlott darabok a Pápai Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül jutnak el a családokhoz.

Haraszti Gábor

Kovács Ferenc klubelnök emlékeztetett, hogy a Perutz FC számára nem ismeretlen a társadalmi felelősségvállalás: korábban cipősdobozokat gyűjtöttek karácsonyra, rászorulóknak főztek ebédet, és a sérült gyermekekért is szerveztek adománygyűjtést.

Adj egy pulcsit, kapsz egy mosolyt – jótékonysági akciót hirdetett a Perutz FC Pápa
A Perutz FC meleg ruhákat gyűjt a gyerekeknek
Forrás: Perutz FC - Facebook

A Perutz FC számára fontos a segítségnyújtás

– A társadalmi szerepvállalást a klub célként tűzte ki, ezért természetes, hogy folytatjuk a jótékonysági akciókat – mondta Kovács Ferenc. – Most elsősorban meleg ruhákat, pulcsikat, nadrágokat és kabátokat várunk, a gyerek- és kamaszkorosztály számára. Az adományokat két városi helyszínen, illetve mérkőzéseinken is le lehet adni. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a pályán nyújtott teljesítményünkkel, hanem közösségi összefogással is példát mutassunk – emelte ki az elnök.

A gyűjtődobozt két helyszínen helyezték ki (Árkád Kisáruház, Borháló Pápa). Emellett a következő hazai bajnokikon – a Tatabánya és a Komárom ellen – is várják a felajánlásokat. A szurkolók a meccsek félidejében dobhatják be adományaikat a pályára, amit a labdaszedő gyerekek fognak összegyűjteni.

 

