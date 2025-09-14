Fradi-őrület és étlapbotrány Szarvaskenden – Ezt látnod kell!

Azonban a mérkőzés mellé akadt egy meglepő történet is: egy közeli pizzéria egyedi fantázianévvel ajánlotta az aznapi kínálatát, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Mi verte ki a biztosítékot? A részleteket és az okokat a vaol.hu oldalán megtudhatják az érdeklődők.

Egy pizzéria húzása verte ki a biztosítékot a Szarvaskend–Fradi meccs után

Fotó: Cseh Gábor/vaol.hu

Bár az eset egyeseknek kellemetlen volt, mások szerint a történet mégis ingyenreklámot hozott a pizzériának, hiszen az országos visszhang révén mindenki beszélt róla.

Mindeközben tegnap Veszprémben fantasztikus hangulatban és remek időben zajlott a Veszprém–Debrecen labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés. Dzsudzsák Balázs, a magyar válogatottsági rekorder, bár nem került be a DVSC keretébe, a pálya mellett ünnepelhetett, és barátságos öleléssel köszöntötte korábbi edzőjét, Pető Tamást. Mintegy másfél ezren szurkoltak a csapatoknak, a hazaiak szervezetten játszottak, de a papírforma érvényesült: a Debrecen 2-0-ra győzött. Különleges pillanat volt Lang Ádám számára is, aki hosszú idő után lépett ismét gyepre a bakonyi stadionban. A Veszprémnél több fiatal kapott lehetőséget, hogy megmutassa magát a nagy nevű rivális ellen. Gunther Zsolt vezetőedző kiemelte, hogy a csapat szervezett védekezése jól működött, és a fiatalok tapasztalatot gyűjthettek az NB I-es ellenféllel szemben. Összességében a találkozó értékes élmény volt a hazai csapat számára, és bizonyította, hogy a fiataloknak is van helyük a nagy mérkőzéseken.