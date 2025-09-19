Remek debütálás a füredi bokszolótól

Kuti András, a Balatonfüredi Sport Club ökölvívója élete első mérkőzésén a döntőbe verekedte magát a siófoki Balaton Kupán. A fináléban kaposvári ellenfele bizonyult jobbnak, így ezüstérmet szerzett.

Kuti ezt követően ringbe lépett a 3. Bakonyi Betyár ökölvívó kupán, ahol junior bajai ellenfelét 60 kg-ban egyhangú pontozással legyőzte.