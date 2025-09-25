szeptember 25., csütörtök

Szurkolók a pályán

34 perce

Veszprémi játékos is ünnepelhetett a botrányos meccset követően (+ videók)

Címkék#futsal#Raphinha#Hadházi#Magyarország#Románia

Félbe kellett szakítani az Európa-bajnoki pótselejtezőt, amelynek a végén a mieink örülhettek. A román–magyar futsalderbi több izgalmat is tartogatott.

Horváth Gábor

Román–magyar derbi döntött arról, hogy ki jut ki a következő futsal Európa-bajnokságra. A párharc első mérkőzésén, Debrecenben a mieink nyertek 3-2 arányban. Az első találkozó harmadik hazai találatát a keret egyetlen veszprémi tagja, az idén év elején a bakonyiakhoz igazoló Hadházi Sándor szerezte.

Román–magyar: botrány után magyar siker.
Közel fél órára félbe kellett szakítani a román–magyar futsalderbit, amely az Európa-bajnoki szereplésről döntött. A mieink a végén egyenlítettek, majd ünnepelhettek
Forrás: Magyar Labdarugó Szövetség

Hadházi a Craiovában rendezett visszavágón is nemzeti együttesünk tagja volt. Jól kezdtük az összecsapást, mégis a románok szereztek vezetést az ötödik percben, majd szurkolói rendbontás zavarta meg a játékot. Váratlanul hazai szurkolók futottak be a pályára, át a másik lelátóhoz, ahol összecsaptak a biztonságiakkal, a csapatok pedig az öltözőbe vonultak. A hírek szerint az bőszítette fel a drukkereket, hogy a csarnok kijelzőjén Hungary-Hungary felirat volt látható a Romania-Hungary felirat helyett. A rendőrségnek kellett megfékeznie a rendbontókat, volt petárda, hanggránát és könnygáz is.

A balhé után folytatódott a rangadó, amelyen sikerült nyomást helyeznünk ellenfelünkre és Rábl János kiegyenlített. Ezt követően tízméteres büntetőt hibáztunk, a románok viszont nem tették meg ezt a szívességet, 2-1.

Fordulás után óvatosabban játszottak a felek, de a hajrá nagyon izgalmasra sikeredett. Alasztics több nagy védést is bemutatott a kapunkban, nekünk pedig akadt kapufánk is. Az utolsó előtti percben Büki Baltazár talált be, és a 2-2 azt jelentette, hogy a magyar válogatott vehet részt a jövő évi Európa-bajnokságon, amelynek Lettország, Litvánia és Szlovénia ad majd otthont.

Román–magyar: döntetlen a vége

Románia–Magyarország 2-2 (2-1)
Craiova. Magyarország: Alasztics – Raphinha, Nagy I., Rábl, Büki. Csere: Rutai, Hadházi, Fekete, Bencsik, Suscsák, Szalmás, Kajtár, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor.
Gólszerző: Nastai (5.), Araujo (15.), ill. Rábl (8.), Büki (38.).

 

