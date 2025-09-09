„Portugália magyarokat eszik reggelire” – a Puskás Arénában jöhet a magyar válasz

A két válogatott párharcának történetét valóban portugál fölény jellemzi. Magyarország 14 alkalommal találkozott Portugáliával, és még egyszer sem sikerült legyőzni. A mérleg tíz portugál győzelem és négy döntetlen, köztük a 2016-os Európa-bajnokság csoportmeccse Lyonban, amikor a mieink háromszor is vezettek, végül Cristiano Ronaldo duplájával és Nani góljával 3–3 lett a vége. Portugália onnan továbbjutott, majd meg is nyerte a tornát. Ma este újabb fejezet íródik a magyar és a portugál válogatott párharcában, ezúttal a budapesti vb-selejtezőn.

A portugál sajtó nagy önbizalommal várja a meccset, a magyarok viszont a pályán válaszolhatnak a mai VB-selejtezőn

Forrás: noticiasaominuto.com

Cristiano Ronaldo és társai magabiztosak, Rossi csapata meglepetésre készül a selejtezőn

A Notícias ao Minuto cikke szerint a mieink erősebb ellenfelet jelentenek, mint az örmények, akiket szombaton Jerevánban 5–0-ra vertek, de ettől még nem kételkednek saját sikerükben. Az újságban emlékeztettek: 1998 óta nyolc mérkőzésből hét portugál győzelemmel végződött, vagyis „megvannak a magyarok elleni győzelmi receptjeik”. A portugál kapitány, Roberto Martínez is magabiztosan készül, Cristiano Ronaldo mellett Bernardo Silva és Bruno Fernandes is várhatóan ott lesz a kezdőben.

A Puskás Arénában este telt ház és fergeteges hangulat várható, a magyar válogatott pedig az írországi 2–2 után bizonyíthat. A portugál önbizalommal szemben Marco Rossi együttese hazai pályán, fanatikus közönsége előtt igyekszik megtörni a rossz sorozatot, és bravúros eredményt elérni a világsztárokkal teli ellenféllel szemben.

A 2015-ös Európa-bajnoki pótselejtező előtt a norvég válogatott számított esélyesnek, és a sajtó is inkább nekik jósolta a kijutást. A norvég szakértők és média elbizakodottan nyilatkoztak, mondván, a magyar csapat „könnyű ellenfél” lesz, ehhez képest:

2015. november 12-én Oslóban, az első mérkőzésen 1–0-ra nyert Magyarország (gólszerző: Kleinheisler László).

2015. november 15-én a budapesti visszavágón 2–1 lett, így 3–1-es összesítéssel a magyar válogatott jutott ki a 2016-os Európa-bajnokságra.

Azóta mémmé vált Böde pofára esett, mint a zsíros kenyér mondása.