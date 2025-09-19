1 órája
Több száz gyerek, tucatnyi sportág, sok érdekesség (képekkel)
Az újdonság öröme, felhőtlen kikapcsolódás, könnyed szórakozás. Ezeket nyújtja a vármegyeszékhely egyik ismert, méltán népszerű tömegsportprogramja, amely idén különösen nagy „durranás” volt. Sportágválasztó 2025.
Sportágválasztó 2025: szeptember 19-ére hirdette meg az idei eseményt a szervező Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete (VMTTE), amely változatos, különleges programokat ígért a résztvevő iskoláknak, gyerekeknek.
Nem is kellett csalódniuk az iskolapadokból ezen a napon kicsit kiszabaduló fiataloknak, akiket egy futballpályányi élmény várt az Erdész utcai műfüves sportközpontban.
Sportágválasztó 2025: több mint húsz sportág
Volt közös futás, látványos bemutatók, ezek mellett több mint húsz sportágat lehetett kipróbálni. A teljesség igénye nélkül volt kosárlabda, torna, atlétika, küzdősportok, tollaslabda, illetve akadálypályák és ügyességi feladatok is várták a gyerekeket. A fiatalok nagy kedvvel vetették bele magukat a különböző próbákba, igyekeztek leutánozni a szervezők, vagy a tapasztaltabb társakat.
Sportágválasztó 2025Fotók: Nagy Lajos
A sportágválasztó 2025 egyik fő célja az volt, hogy a fiatal korosztály ismerkedjen meg a parasportokkal és parasportolókkal is.
Ez kiemelten fontos terület, mert hozzájárul a szemléletformálásukhoz és az elfogadás erősítéséhez. A parasportok megmutatják, hogy a sport mindenkié, függetlenül a testi vagy szellemi akadályoktól. A gyerekek így megtanulják, hogy a kitartás, a küzdeni akarás és az önfegyelem minden sportolóban közös érték.
A parasportolók példaképként állhatnak előttük, hiszen teljesítményük bizonyítja, hogy nehézségekből is lehet erőt meríteni. Ez motiváló lehet az egészséges gyerekeknek is, segíthet nekik más szemszögből látni saját problémáikat. Emellett az iskolai közösségekben erősítheti az empátiát, a szolidaritást és a befogadást, ami hosszú távon egy nyitottabb társadalom alapját képezi. Így a parasport megismerése nemcsak sportszakmai, hanem erkölcsi és nevelési szempontból is meghatározó.
A sportágválasztó 2025 felvezetésként is szolgált az Európa Sportrégiója 2026 program előtt.