Több száz gyerek, tucatnyi sportág, sok érdekesség (képekkel)

A sportágválasztó 2025 egyik fő célja az volt, hogy a fiatal korosztály ismerkedjen meg a parasportokkal és parasportolókkal is.

Ez kiemelten fontos terület, mert hozzájárul a szemléletformálásukhoz és az elfogadás erősítéséhez. A parasportok megmutatják, hogy a sport mindenkié, függetlenül a testi vagy szellemi akadályoktól. A gyerekek így megtanulják, hogy a kitartás, a küzdeni akarás és az önfegyelem minden sportolóban közös érték.

A parasportolók példaképként állhatnak előttük, hiszen teljesítményük bizonyítja, hogy nehézségekből is lehet erőt meríteni. Ez motiváló lehet az egészséges gyerekeknek is, segíthet nekik más szemszögből látni saját problémáikat. Emellett az iskolai közösségekben erősítheti az empátiát, a szolidaritást és a befogadást, ami hosszú távon egy nyitottabb társadalom alapját képezi. Így a parasport megismerése nemcsak sportszakmai, hanem erkölcsi és nevelési szempontból is meghatározó.

A sportágválasztó 2025 felvezetésként is szolgált az Európa Sportrégiója 2026 program előtt.