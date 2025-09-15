Speciális akadálypálya is várja Veszprémben a fiatalokat

Szeptember 19-én lesz sportágválasztó Veszprémben: a fiatalok már megszokhatták, érdekes programok várják őket a minden évben visszatérő eseményen.

Szeptember 19-én, pénteken sportágválasztó Veszprémben, a hagyományos és népszerű eseményre az Erdész utcai sportkomplexumban várják a diákokat, családokat

Forrás: a szervezők

A szervező Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének (VMTTE) tájékoztatása szerint pénteken, a Vasas-pályán több mint húsz sportág mutatkozik be. Természetesen mindegyiket ki lehet próbálni, emellett lesz akadálypálya, bemutatókat és közös futást is tartanak a diákok, családok számára.

A program reggel kilenc órakor kezdődik és délután két óráig tart az Erdész utcában. Az esemény egyik legnagyobb attrakciója az OCR akadálypálya lesz: futás közben kell legyőzni – kúszva, mászva, kapaszkodva - a természetes és épített akadályokat. (Az akadálypálya használatához iskolai regisztráció szükséges.)

Sportágválasztó Veszprémben: parasportok is bemutatkoznak

A szervezők kiemelték, hogy a sportágválasztó keretében ép és sérült sportolók együtt mutatják meg, hogy a sport mindenkié. A parasportok közül ki lehet próbálni majd a kerekesszékes streetballt, vívást, vak kosárlabdát, íjászatot, bocciát, pingpongot, valamint a különleges vakpingpongot (showdownt) is.

A sportágválasztón számos egyesület képviselteti magát a bakonyi megyeszékhelyről és környékéről. A résztvevők állomásokat teljesíthetnek, ez alapján pedig értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

Az esemény fővédnökei: Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula polgármester és Sótonyi Mónika alpolgármester.