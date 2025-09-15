szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportágválasztó

58 perce

Speciális akadálypálya is várja Veszprémben a fiatalokat

Címkék#parasport#OCR#akadálypálya#veszprém#esemény#sportágválasztó#attrakció

Pénteken rendezik meg a hagyományos s népszerű eseményt. Sportágválasztó Veszprémben.

Horváth Gábor

Szeptember 19-én lesz sportágválasztó Veszprémben: a fiatalok már megszokhatták, érdekes programok várják őket a minden évben visszatérő eseményen.

Sportágválasztó Veszprémben: húsz sportággal
Szeptember 19-én, pénteken sportágválasztó Veszprémben, a hagyományos és népszerű eseményre az Erdész utcai sportkomplexumban várják a diákokat, családokat
Forrás: a szervezők

A szervező Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének (VMTTE) tájékoztatása szerint pénteken, a Vasas-pályán több mint húsz sportág mutatkozik be. Természetesen mindegyiket ki lehet próbálni, emellett lesz akadálypálya, bemutatókat és közös futást is tartanak a diákok, családok számára.

A program reggel kilenc órakor kezdődik és délután két óráig tart az Erdész utcában. Az esemény egyik legnagyobb attrakciója az OCR akadálypálya lesz: futás közben kell legyőzni – kúszva, mászva, kapaszkodva - a természetes és épített akadályokat. (Az akadálypálya használatához iskolai regisztráció szükséges.)

Sportágválasztó Veszprémben: parasportok is bemutatkoznak

A szervezők kiemelték, hogy a sportágválasztó keretében ép és sérült sportolók együtt mutatják meg, hogy a sport mindenkié. A parasportok közül ki lehet próbálni majd a kerekesszékes streetballt, vívást, vak kosárlabdát, íjászatot, bocciát, pingpongot, valamint a különleges vakpingpongot (showdownt) is.

A sportágválasztón számos egyesület képviselteti magát a bakonyi megyeszékhelyről és környékéről. A résztvevők állomásokat teljesíthetnek, ez alapján pedig értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

Az esemény fővédnökei: Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula polgármester és Sótonyi Mónika alpolgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu