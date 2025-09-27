szeptember 27., szombat

3 órája

Elkezdődik az idény a veszprémi kosarasok számára

Címkék#Veszprém#sportműsora#vármegye iii#sportműsor

Ezúttal is érdemes a Veszprém vármegyei programok között böngészni. Íme a sportműsor!

Balogh Dávid

Kínálatunk a hétvége Veszprém vármegyei sportműsorából.

A hétvége gazda sportműsora.
Változatos programokat kínál Veszprém vármegye hétvégi sportműsora: a futsalosok hazai pályán szerepelnek
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A sportműsor

Péntek

Kézilabda. NB I/B, 18.00: Ceglédi KK-Veszprém Handball Academy U21.

Szombat

Kézilabda. NB I, 18.00: Gyöngyös-Balatonfüredi KSE. NB I/B, 18.00: Veszprémi Kézilada KFT-Vecsés.

Kosárlabda. NB I/B, piros csoport, 17.30: Újbuda MAFC-Insedo Veszprém Kosárlabda Klub.

Labdarúgás. NB II, női, 10.00: VSC Veszprém-ZTE, 15.00: Dunaújváros FC-Pápai ELC. Vármegye I., 15.30: FC Zirc-Balatonfüredi USC, Péti MTE-Tihanyi FC, Devecser SE-Csetény SE, Várpalotai BSK-Ugod SE, 16.00: TIAC VSE-Szentantalfa NVSE. Vármegye II., 15.30: Badacsonytomaji SE-Balatonfüredi FC II., Öskü FC-Ősi PSK. Vármegye III, észak, 15.30: Perut FC II-Malomsok SE, Nemesgörzsönyi SE-Kéttornyúlaki SE, Borsosgyőri ISE-Nagyteveli SE. Vármegye III, kelet, 15.30: Litér SE-Jásd SE, Felsőörsi IKSE-Várpalotai BSK II.

Teke. Szuperliga, 12.00: Oroszlányi SZE-Herend VTK. NB I, 10.00: TSE-Péti MTE, 14.00: Pápai Vasas TK-Szentgotthárdi VSE II.

Túra. A Tapolcai-medence Természetjáró SE programja. Táv: Lesencefalu, Szőlőhegy-Vállus-Várad-tető-Vállusi-erdő-Gyenesdiás, kb. 17 km, szintemelkedés kb. 250 m. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.30-kor.

Vasárnap

Labdarúgás. NB II, Békéscsaba-FC Ajka. NB III, 16.00: Balatonfüredi FC-Perutz FC Pápa, Tatabánya-VSC Veszprém. Vármegye I., 15.30: Balatonalmádi SE-Sümeg VSE. Vármegye II., 15.30: Nemesszalók ESE-Csabrendek FC, Magyarpolány SE-Balatonszepezd ÖKSC, Káptalanfa SE-Kamond FC. Vármegye III, észak, 14.00: Takácsi SE-Csót SE, 15.30: Tapolcafői SE-Lovászpatona SE, Adászteveli SE-Ugod SE II, Vanyola-Vaszar SE. Vármegye III, kelet, 13.00: Atlaskotro-T-BSZ SE – PMTE Peremarton, 15.30: Bakonybél SZSE-Bakonyána SE, Tótvázsonyi SE-Hajmáskéri SE, Dudar-Csetény SE – Balatonalmádi II., Váralja SE-Balatonkenesei SK. Vármegye III, nyugat, 13.00: Nyárád SE-Marcalgergelyi SE, 15.30: Mezőlaki SE-Somló SC, Külsővat SE-Hárskút SE, Nyirádi KSE-Herendi PSK, Apácatorna LC-Ajka Kristály SE, Szentgál FC-Adorjánháza SE. Vármegye III, dél, 10.00: Tapolcai ÖFC-Balatonakali SE, Nemesvita SE-Sümegprágai SE, 15.30: Zalahalápi ISE-Kinizsi TE Nagyvázsony, Balatonederics SC-Révfülöp NKSE, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE-Taliándörögd SE, Monostorapáti SE-Káptalantóti LKE, Lesenceistvánd-Uzsa SE – Balatonfüredi FC III.

Teke. NB I, 11.00: Csákánydoroszlói TE-Ajka Kristály SE.

Hétfő

Futsal. NB I, 18.30: Futsal Veszprém-Újpest FC.

 

